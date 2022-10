Elon Musk et Donald Trump: des ordures

Dois-je peser mes mots. Elon Musk, l'homme le plus riche du monde et Donald Trump, grand spécialiste des faillites et des coups fourrés, mais qui est parvenu à la tête des États-Unis, sont deux ordures.

Elon Musk qui vient d'acheter Twitter sous la pression des tribunaux, précisons-le, pourrait favoriser l'élection de Trump en 2024 en lui permettant de revenir sur Twitter. Rappelons qu'avant que Donald Trump soit exclu de Twitter, il attirait quatre-vingts millions d'abonnés sur son compte alors que son réseau personnel Truth Social n’en rejoint que deux millions.

Depuis dimanche dernier, il y a de sérieuses raisons de penser que le processus démocratique aux États-Unis court un danger certain. Vendredi, le mari de Nancy Pelosi, la présidente de la Chambre des représentants, a été attaqué chez lui à San Francisco par un homme armé d’un marteau, qui lui a causé une fracture du crâne. L’agresseur cherchait plutôt Mme Pelosi qui se trouvait à Washington.

Hillary Clinton, l’ancienne secrétaire d’État américaine, a dénoncé dans un tweet non seulement l’agression de M. Pelosi, mais aussi le parti républicain qu’elle a accusé de propager des théories complotistes. Le nouveau propriétaire de Twitter, qui a promis une nouvelle politique de modération, a réagi, lui, au tweet de Mme Clinton, en suggérant qu’elle ignorait la vraie origine de l’attentat.

Dans son tweet, Elon Musk a renvoyé ses millions d’abonnés à un article du Santa Monica Observer qui prétendait que M. Pelosi avait été agressé par un prostitué homosexuel rencontré auparavant dans un bar gai.

Même si Elon Musk s’est empressé quelques heures plus tard de supprimer son tweet en réaction au tollé qu’il avait suscité, le mal a été fait. Il a ainsi révélé sa vraie personnalité. Il est aussi complotiste que Donald Trump. En effet, ce personnage semble plus illuminé que visionnaire et son attirance pour Trump annonce des années perturbantes pour la démocratie américaine.

Elon Musk peut-il continuer d'être visionnaire en plongeant dans la théorie complotiste et en mettant en question des faits bruts? Par ailleurs, Donald Trump exige lui que ses supporters le suivent au sujet de l'élection supposément truquée de 2020.

Un couple Trump-Musk a de quoi faire trembler les démocraties. L'homme le plus riche au monde en s'acoquinant au fourbe qui a réussi à corrompre les institutions démocratiques des États-Unis et à humilier ses adversaires en usant d’ injures indignes de la plus haute fonction qui était la sienne présentera un danger réel pendant des années.

On souhaiterait bien introduire des nuances dans la perspective politique. Critiquer par exemple Joe Biden sur l'absence de vision des gouvernements démocrates y compris celui de Barack Obama un intellectuel brillant mais distant plus à son aise dans les officines académiques que sur le terrain piégé de la politique politicienne.

Oui les démocrates sont tombés dans les pièges de l'angélisme et de la rectitude politique. Trump a réussi à polluer l'imaginaire américain sans que les démocrates, enfermés dans leurs certitudes morales, se rendent compte qu’ils s‘éloignaient du peuple.

La vie personnelle délirante d’Elon Musk avec ses nombreux enfants qui portent des prénoms mystérieux comme X Æ A-12 Musk ou Exa Dark Siderael Musk donne une idée de ce personnage, attiré par les extraterrestres et qui s’apprêterait à se rapprocher de Trump. Pour le pire n’en doutons point.