Hommage aux victimes de l'attaque de l'Halloween

Une touchante cérémonie a eu lieu lundi matin, à la place d’Armes, dans le Vieux-Québec, pour commémorer la tragédie qui a fait deux morts et cinq blessés en 2020 dans le quartier historique.

Le maire Bruno Marchand a prononcé un discours à la mémoire de François Duchesne et de Suzanne Clermont morts durant l’attaque survenue lors de la soirée d’Halloween 2020 et en hommage également aux personnes qui ont été blessées.

M. Duchesne et Mme Clermont ont été tués au sabre japonais par Carl Girouard qui a écopé de la prison à vie pour son crime, en plus d’être reconnu coupable de cinq tentatives de meurtre.

Le choix de l’endroit était symbolique, c’est le lieu où François Duchesne a été frappé mortellement par l’assaillant.

Sa sœur, Marie-Josée Duchesne, a livré un vibrant hommage à son frère, qui «aimait la vie et aimait sa ville».

«Ces derniers instants, c'est ici, sur cette place, qu'il les a passés. C'est ici que nous lui rendons hommage aujourd'hui, ainsi qu'à toutes les victimes de cette tragédie. Il y a deux ans, notre monde s'est écroulé. Nos vies ne seront plus jamais les mêmes. Chaque jour, je pense à lui. [...] François était bien plus qu'un frère pour moi», a-t-elle témoigné, la gorge nouée. «Espérons que ce qui s'est passé ne se reproduira jamais.»

Les membres de la famille des victimes et des blessés, leurs collègues et amis, de nombreuses personnalités publiques et politiques étaient réunis près du Château Frontenac par cette belle matinée d'octobre. Plusieurs ont essuyé une larme.

Le maire Marchand, en compagnie de Mme Duchesne et du beau-fils de Suzanne Clermont, Julien Fortin, ont dévoilé une plaque commémorative avant d'observer une minute de silence «pour porter la mémoire de ceux qui sont partis, pour porter la lourdeur du rétablissement de ceux qui restent et trouver du sens à ce qui n'en a pas», a dit le maire Marchand, solennel.

Plus de détails à venir..