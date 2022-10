Le travail n’est pas terminé pour le LAFC

Le Los Angeles FC aura l’occasion samedi de compléter une année mémorable et ses joueurs, incluant le gardien Maxime Crépeau, sont bien conscients de l’importance du moment à venir.

La formation californienne a piétiné l’Austin FC 3 à 0 en finale de l’Association de l’Ouest de la Major League Soccer (MLS), dimanche, pour accéder au tour ultime. Si elle triomphe de l’Union de Philadelphie en fin de semaine prochaine, elle réalisera un doublé n’ayant pas été vu depuis 2017 : cette année-là, le Toronto FC avait décroché le Supporters’ Shield, remis à la meilleure équipe du calendrier régulier, avant d’enlever les honneurs de la Coupe MLS.

Cinq ans plus tard, le LAFC peut réécrire l’histoire à sa façon, lui qui a récolté 67 points en saison régulière, soit le même nombre que ses prochains rivaux. Aussi, tout le boulot reste à abattre, d’une certaine façon.

«Tout le monde est heureux de la victoire de 3 à 0. Par contre, il y a toujours une pensée subsistant dans notre esprit. Le travail n’est pas fini, nous ne sommes pas pleinement satisfaits. Je pense que le groupe conserve cette mentalité tout au long du parcours», a considéré Crépeau au site officiel de la MLS.

Pour la suite, le LAFC aura aussi le soutien de sa foule partisane du Banc of California Stadium, ce qui représente un atout de taille. Et le défenseur Ryan Hollingshead en est bien content, surtout que l’équipe en noir et or a remporté ses deux duels éliminatoires à la maison jusqu’ici.

«C’est immense et voilà pourquoi nous jouons, a-t-il dit. Cette organisation nous a donné tout ce qu’il fallait pour obtenir du succès sur le terrain et même à l’extérieur. Pouvoir tout rassembler de cette manière devant nos partisans est incroyable.»

Crépeau vit une année de rêve

Ancien porte-couleurs de l’Impact de Montréal, Crépeau pourrait donc écrire un chapitre marquant de sa carrière avec un gain à la Coupe MLS. Certes, il ne regrette sûrement pas l’échange l’ayant fait passer des Whitecaps de Vancouver au LAFC en janvier. Le Québécois est l’homme de confiance de l’entraîneur-chef Steve Cherundolo, ayant effectué neuf blanchissages en 33 joutes de saison régulière.

Mais ce n’est pas tout, car au mois de novembre, il aura l’occasion de se retrouver au sein de l’équipe canadienne participant à la Coupe du monde de soccer. Bref, 2022 est une année inoubliable pour lui, même s’il vit davantage au présent.

«L’objectif au départ était de se rendre jusqu’au bout ici et nous en sommes là. Je prends tout un match à la fois, une semaine à la fois, a-t-il déclaré en conférence d’après-rencontre, dimanche. Je ne peux pas me transporter à l’avance au-delà des 90 prochaines minutes de jeu, mais je suis heureux de m’être rendu jusque là et de pouvoir transporter ça au camp du Mondial. [...] On franchira cette étape pour passer à la mission suivante.»