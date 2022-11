Les Raptors s’imposent contre les Hawks

Une solide prestation collective a permis aux Raptors de Toronto de signer une convaincante victoire de 139 à 109 à domicile contre les Hawks d’Atlanta, lundi.

Six joueurs de la formation de la Ville Reine ont amassé au moins 10 points. Paskal Siakam a continué son bon début saison en menant l’attaque des Torontois avec une récolte de 31 points et 12 rebonds. Il a été suivi par Scottie Barnes et Gary Trent Jr qui ont tous les deux terminé la rencontre avec une récolte de 21 points.

En entrevue au réseau Sportnet après la rencontre, Siakam a eu de bons mots pour ses coéquipiers.

«À la fin de la journée, si nous jouons toujours de la façon dont sommes capables de le faire, je crois que nous aurons toujours une chance de remporter le match, a dit Siakam. [...] Nous jouons bien en défensive, c’est ce qui explique notre succès. Je crois que des gars comme O.G. [Anunoby], Scottie [Barnes], Chris [Boucher], Christian [Koloko] ont été très actifs et ils avaient de l’énergie défensivement.»

«La saison est longue, a-t-il poursuivi. Nous devons continuer de travailler ensemble sur notre chimie. Si nous continuons de jouer en équipe de cette façon et en ayant du plaisir comme ça, je crois que notre équipe sera vraiment en mesure d’accomplir de bonnes choses.»

Les Pacers ne peuvent revenir de l’arrière

Victimes d’un très mauvais début de match, les Pacers de l’Indiana se sont inclinés 116 à 109 face aux Nets de Brooklyn, lundi soir, au Barclays Center.

Les favoris de la foule ont amorcé le match en lion et ont inscrit 33 points au premier quart. Dominée, l’équipe du Québécois Bennedict Mathurin s’est contentée de 18 points lors des 15 premières minutes du match.

Les Pacers ont nivelé ou surpassé les récoltes de leurs rivaux à tous les quarts suivants, mais ce ne fut pas suffisant pour l’emporter.

Dans la défaite, Mathurin a amassé 16 points, deux rebonds et une mention d’assistance. Le natif de Montréal a été utilisé pendant 22 minutes par son entraîneur. C’est Chris Duarte qui a sonné la charge pour l’équipe de l’Indiana, lui qui a produit 30 points.

Kevin Durant a quant à lui connu une excellente soirée au boulot chez les Nets. Le joueur vedette a conclu son affrontement avec 36 points, neuf rebonds et sept passes décisives.

Il s’agissait seulement de la deuxième victoire en sept sorties pour le club de Brooklyn en 2022-2023. Les Nets ont d’ailleurs mis fin à une série de quatre revers et tenteront de poursuivre sur leur lancée en battant les Bulls de Chicago mardi.

De leur côté, les Pacers ont rendez-vous avec le Heat de Miami vendredi.