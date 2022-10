Luttons avec style

PROCURE a lancé la semaine dernière sa 9e campagne Noeudvembre, qui met de l’avant le port du nouveau nœud papillon, créé par le designer Philippe Dubuc, et le mouchoir de poche 2022, tout au long du mois de novembre pour appuyer la lutte contre le cancer de la prostate. Les profits amassés par cette initiative permettront à PROCURE de financer son plus gros projet de recherche à ce jour avec les quatre centres de recherche universitaire du Québec. Sachez que 12 hommes par jour au Québec reçoivent un diagnostic de cancer de la prostate. L’objectif de la campagne 2022 est d’amasser 600 000 $. Le nœud papillon est en vente dès maintenant au coût de 45 $ au www.procure.ca.

De plus en plus populaire

Malgré les aléas causés par la COVID-19 au cours des deux dernières années, l’École de musique Alain-Caron (ÉMAC) de Rivière-du-Loup dresse un bilan positif de son année 2021-2022. La clientèle de l’ÉMAC s’établit à 397 élèves, 100 de plus que l’année précédente. L’embauche d’une conseillère pédagogique a été très bénéfique dans le développement des services et l’aide aux professeurs. L’ÉMAC a terminé l’année avec un budget équilibré. Le remboursement de la dette de fonctionnement se poursuit. Un nouveau logo moderne a été adopté et le site web a été entièrement redessiné. Une vingtaine de concerts ont été produits. L’ÉMAC est toujours à la recherche de professeurs dans diverses disciplines. Vous pouvez vous informer au 418 862-9532 ou consulter le www.emacrdl.com.

Professeur émérite

Bravo au professeur Jean-Marie Konrad (photo) de la Faculté des sciences et de génie (FSG) de l’Université Laval, qui vient de recevoir le titre honorifique de professeur émérite, soit la plus haute reconnaissance que l’Université Laval peut accorder à un membre du corps professoral. Arrivé au Département de génie civil et de génie des eaux en 1990, il a notamment été titulaire de deux chaires de recherche industrielle du Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada, alliant adroitement recherches fondamentales et appliquées. Il a développé de précieux outils dans les domaines des fondations, des routes, des barrages, des pipelines et des mines, contribuant ainsi au développement du Grand Nord et à l’amélioration de la pratique de la géotechnique en général. À l’Université Laval, il a formé plus de 80 étudiantes et étudiants aux cycles supérieurs et stagiaires postdoctoraux.

En souvenir

31 octobre 2020 : Suzanne Clermont, 61 ans, et François Duchesne, 56 ans, (photos), sont victimes d’un tueur fou dans le Vieux-Québec.

Anniversaires

Frédéric Munger (photo), président de Munger, développeur d’affaires... René Vaillancourt, dentiste, un des piliers du Gala d’élégance annuel du club des Belles Autos d’hier, 58 ans... Denis Therrien, ex-PDG de Courir à Québec, 70 ans... Thomas Plekanec, ex-attaquant des Canadiens de Montréal (LNH), 40 ans... Jean-Claude Ouzilleau, retraité du mouvement Desjardins, 78 ans... Phil Goyette, joueur de centre LNH de 1956 à 1972, 89 ans... Roland Lepage, acteur (Monsieur Bedondaine) et scénariste québécois, 94 ans.

Disparus

Le 31 octobre 2021 : Michel Robidoux (photo), 78 ans, musicien et compositeur québécois, qui sera associé à jamais à la musique de Passe-Partout, de l’Osstidcho et du mythique album Jaune de Jean-Pierre Ferland... 2020 : Sir Sean Connery, 90 ans, acteur et producteur britannique et le premier acteur incarnant James Bond au cinéma... 2018 : Clermont Caouette, 72 ans, vice-président administration de l’International Pee-Wee BSR et ex-président de Baseball Québec, région de Québec... 2018 : Willie McCovey, 80 ans, légendaire joueur de baseball des Giants de San Francisco... 2015 : Laurent Marcoux, 82 ans, ex-président de la Fédération québécoise de ski acrobatique... 2014 : Jean-Pierre Roy, 94 ans, lanceur québécois de baseball puis commentateur... 2002 : Mgr Jean-Marie Fortier, 82 ans, archevêque de Sherbrooke jusqu’en 1996... 2001 : Solange Chaput-Rolland, 82 ans, animatrice, écrivaine et ex-sénatrice... 1988 : Alfred Pellan, 82 ans, grand peintre québécois... 1984 : Pierre Dufresne, 57 ans, Joseph-Arthur dans Le Temps d’une paix.