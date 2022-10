Météo du jour: du temps doux pour l’Halloween

Les parents québécois et leurs enfants pourront faire leur porte-à-porte d’Halloween sans s’inquiéter des conditions météo, puisque la douceur de la fin de semaine se poursuivra lundi avec un temps qui s’annonce généralement ensoleillé et des nuages passagers.

Dans le sud de la province, on prévoit une alternance de soleil et de nuages avec des températures au-dessus des normales de saisons, notamment à Montréal et en Montérégie où il fera 14 degrés en milieu de journée.

Dans les secteurs de l’ouest du Québec, les nuages seront plus présents, mais le mercure sera quand même confortable, y compris en Abitibi, où on annonce 13 degrés au thermomètre en après-midi, selon les prévisions d’Environnement Canada.

Pour la Mauricie, l’Estrie, la Beauce et les secteurs du centre de la province, la météo alternera entre soleil et nuages, sous des températures globalement saisonnières, alors que dans la Capitale-Nationale, on prévoit un ennuagement tôt le matin de lundi, selon l’agence fédérale.

Pratiquement le même topo météo sera de mise dans les secteurs de l’est du Québec avec une alternance de soleil et de nuages, souvent moins présents, notamment sur la Côte-Nord et dans le Bas-Saint-Laurent où le mercure oscillera entre 10 et 13 degrés.