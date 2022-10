Plaidoyer pour mettre fin aux constructions mal faites

Alors que les immeubles en décrépitude font les manchettes, un développeur veut rendre l’immobilier plus responsable et dénonce la vision à trop court terme qui sévit dans l’industrie.

« Les 20 dernières années ont été complètement débiles [...]. L’immobilier est un marathon, et dernièrement, il y a juste eu des sprints », s’exclame Hugo Girard-Beauchamp, président de Maître Carré.

Pour le développeur immobilier, il faut répondre « au besoin criant d’habitation », mais le faire de manière responsable.

Or, jusqu’à l’année passée, les taux d’intérêt très bas ne favorisaient pas un tel contexte d’après lui.

« N’importe qui était capable de faire de l’argent [...]. Ce n’est pas très sain, déplore-t-il. Plein de gens achetaient des immeubles, mettent les gens dehors, font des rénovictions, transforment, maquillent et revendent. [...] C’est la spéculation qui fait qu’on achète de la moins bonne qualité, que ça dure moins, qu’on recycle moins. »

« La fête est finie »

Le président de Maître Carré croit que « la fête est finie » et que la hausse des taux d’intérêt pourrait être positive pour le secteur. Elle réduirait le nombre de joueurs capables d’investir en immobilier et obligerait à conserver les immeubles plus longtemps, gage d’une plus grande qualité de construction selon lui.

L’entrepreneur qui prêche pour des constructions plus responsables a souhaité joindre la parole aux actes. Maître Carré est devenu le premier développeur immobilier résidentiel et mixte au Québec à obtenir le label B Corp, une certification mondiale en matière de responsabilité sociale, environnementale et de gouvernance.

« On est bien conscients que ce qu’on fait en immobilier a beaucoup d’impacts négatifs sur notre environnement, explique son dirigeant. [...] Ça prenait des outils pour que les bottines suivent les babines, sinon on fait juste en parler. »

Influencer le marché

Par son engagement, Maître Carré espère aussi influencer le marché immobilier québécois, que son président estime encore peu engagé dans les initiatives durables.

« La responsabilité sociale et environnementale, tout le monde en parle, c’est la saveur du mois. [...] Mais on ne peut pas dire que c’est appliqué, que l’industrie a embarqué dans un mouvement. Il y a peu d’actions concrètes », déplore M. Girard-Beauchamp.

Il souhaiterait une vision de plus long terme de la part du privé comme du public.

« Dès que c’est un terrain public, il devrait y avoir des critères environnementaux et sociaux plus élevés, soutient-il. Si le gouvernement ne montre pas l’exemple, qui va le faire ? »