Rouge et Or: des joueuses de rugby redoutables, mais pas encore redoutées

Elles ont écrasé la compétition encore cette saison, elles ont terminé troisièmes à l’échelle canadienne l’an dernier, mais les filles de l’équipe de rugby du Rouge et Or de l’Université Laval ont quitté Québec pour le championnat universitaire, lundi, en sachant très bien qu’elles ne sont pas prises au sérieux à l’échelle nationale.

Et avec l’objectif de faire changer d’idée leurs rivales du reste du Canada.

«On est bruyante, on est petite, mais on est capable de bouger le ballon et de jouer au rugby», a affirmé Annabelle Parent, avant de grimper dans l’autobus pour Montréal, où toute l’équipe prendra ensuite l’avion en direction de Victoria, en Colombie-Britannique.

Photo Jessica Lapinski

Grâce à la profondeur

Là-bas les attend un programme chargé. Si elles enchaînent les victoires, elles disputeront trois matchs en cinq jours. Dans cet horaire serré, l’expérience de la formation et sa profondeur seront de grands atouts pour enlever les grands honneurs, a soulevé la joueuse de deuxième ligne.

«[Les autres équipes] nous regardent de haut, a-t-elle ajouté. On est la seule université francophone, on arrive de loin, elles ne savent pas ce qu’on vient faire là. Mais chaque année, on montre qu’on sait jouer. Moi, ça me fait plaisir qu’on nous regarde de haut, parce qu’après, quand on termine toujours dans le top 3, les autres clubs restent bêtes.»

«Il y a plusieurs favoris, mais on est dans les quatre ou cinq équipes qui peuvent aspirer au titre, a pointé François Vachon-Marceau, qui en sera à son premier championnat canadien comme entraîneur-chef. Je pense donc que oui, on est à prendre au sérieux, mais on est prêt.»

Une saison parfaite

Laval est classé deuxième au pays, derrière Queen’s, qui les avait battues l’an dernier, dans le carré d’as canadien.

Dans leur section, la domination du Rouge et Or ne fait aucun doute. Elles ont inscrit 485 points en huit rencontres, et n’en ont accordé que 36.

Dans leur route vers le championnat du RSEQ, leurs seuls affrontements serrés ont été face aux Gee-Gees de l’Université d’Ottawa, qui seront aussi présentes à Victoria.

La finale québécoise disputée aux mains d’Ottawa a d’ailleurs été le premier match de la campagne où les joueuses de Vachon-Marceau ont réellement fait face à de l’adversité. Menées en fin de rencontre – elles n’avaient jamais tiré de l’arrière auparavant cette année – elles se sont imposées dans les dernières minutes, grâce à un converti d’Alexina Tardif-Samson.

«C’est sûr [que ce match] nous a préparés, a soulevé l’entraîneur. Au Championnat canadien, ce sont censé être les huit meilleures équipes au pays qui se retrouvent. Des matchs serrés, il va y en avoir. Pour ce qui est de la gestion d’un match, du caractère, ç’a été une excellente préparation.»

«Personne ne peut faire ça!»

Le Rouge et Or amorcera son tournoi mercredi, contre Arcadia. Les Gee-Gees, à l’instar de Queen’s et des Vikes de Victoria, qu’elles avaient battues l’an dernier pour le bronze, se retrouvent dans l’autre portion de tableau.

Le voyage jusqu’à Victoria s’annonçait long, mais Parent a pointé que les joueuses vont arriver reposées, elles qui ont bénéficié d’une semaine de pause après leur victoire en finale du RSEQ.

«On est à 100 %, voire à 120 %, a-t-elle commenté. Par contre, on va avoir besoin de la semaine suivante pour se reposer, parce que ça tape, un championnat canadien! Trois matchs en cinq jours, personne ne peut faire ça. On ne verra jamais des gars de football faire ça!»

«Tout est le monde est fébrile, on est de bonne humeur, a souri la joueuse de troisième ligne Laurence Chabot. On est confiant, je pense que tout le monde sait qu’on a l’équipe pour gagner cette année.»