Routes du Québec: des infrastructures obsolètes depuis des décennies

Le directeur des affaires publiques chez CAA-Québec, Nicolas Ryan, juge qu'il serait injuste de critiquer le gouvernement actuel pour les nombreux travaux et qu'il faudrait plutôt reculer 40 ans en arrière, car les infrastructures sont déficitaires depuis belle lurette dans la province.

En entrevue à QUB Radio, M. Ryan a mentionné que les pires routes du Canada se retrouvaient au Québec.

«Il y a des enjeux au niveau de l’entretien d’année en année. Cela coûte cher aux automobilistes. Les travaux étaient prévus, mais la fermeture d’un tube au complet n’était pas dans les cartons au départ. Trois ans peuvent paraître court pour certains et long pour d’autres. Cela dit, le télétravail vient alléger un peu le réseau routier. On peut aussi utiliser davantage le transport actif ou faire du covoiturage. Avec les petites solutions, nous pouvons contribuer au bien collectif et réduire le temps d’attente pour les traversées», a-t-il mentionné au micro de Richard Martineau.

Monsieur Ryan, qui demeure tout près du pont-tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine, est à même de constater la congestion sur une base quotidienne. Il a mentionné que la situation s’est envenimée il y a quelques semaines déjà.

Un trajet qui prenait neuf minutes en prend 40-45 minutes. Ça refoulait jusqu’à la 25 en entier. Ce matin, on parlait de 30 minutes. Les gens ont planifié en conséquence aujourd'hui», a-t-il-analysé.

Ce dernier avise toutefois que la circulation sera perturbée lors d’une journée où il y aura un accident par exemple. Il recommande aux automobilistes d’utiliser une application afin de trouver des chemins alternatifs pour se rendre à destination. «La planification permet de mieux faire les choses», a-t-il ajouté.