Le nouvel album de Taylor Swift remporte un succès sans précédent dans l’ère numérique

Les albums ne se vendent plus à cause des plateformes d’écoute en ligne? Allez dire ça à d’autres que Taylor Swift et ses millions de dévoués admirateurs. Depuis sa sortie le 21 octobre, les exemplaires de Midnights s’envolent comme si nous étions encore en 1990 et la vedette américaine fait les manchettes à tous les jours. Voici un résumé des dix derniers jours sur la planète Swift.

Des records, des records, encore des records

La liste des records battus par Midnights est trop longue pour tous les énumérer. En voici quelques-uns qui défient l’entendement. Dans ses premières 24 heures d’existence, Midnights a fracassé trois marques chez Spotify, dont album le plus écouté et artiste la plus écoutée en une journée.

Le plus impressionnant sont les chiffres de vente. Selon Billboard, 1,578 million d’exemplaires de Midnights ont été écoulés en une semaine, aux États-Unis seulement, incluant 575 000 vinyles et 395 000 disques compacts. Aucun artiste n’a vendu autant de vinyles en une semaine depuis que la firme Nielsen compile des données... en 1991.

Le Québec la verra-t-elle ?

Un tel succès appelle une tournée. Ce que Taylor Swift a confirmé. Quatre ans après la fin de la tournée Reputation, oui, elle retournera chanter sur les grandes scènes du monde. Où et quand, ça demeure à déterminer, mais attendez-vous à ce que Taylor Swift reprenne la route en 2023.

Il est à espérer que le Québec, où elle n’a chanté que deux fois au Centre Bell de Montréal, en 2011 et 2015, puisse se trouver une place dans son horaire.

Avec Bono ?

Rares sont les artistes qui refuseraient de s’associer à une idole planétaire de l’envergure de Taylor Swift. Même Bono, une des plus grandes stars du rock du dernier demi-siècle, pourrait être intéressé.

Lors d’une apparition récente à The Graham Norton Show, une émission télé au Royaume-Uni, les deux vedettes ont laissé planer cette possibilité. « Nous n’avons pas encore travaillé ensemble, nous en parlerons plus tard », a dit Swift, avant que Bono confesse être un Swiftie.

Un mot de trop

Tout est parfait dans la vie professionnelle de Taylor Swift, ou presque. La semaine dernière, la chanteuse a dû retirer le mot «fat» (gros), qui apparaissait dans le vidéoclip de la chanson Anti-Hero, après avoir été taxée de grossophobie sur les réseaux sociaux.

Une nouvelle version du vidéoclip a été mise en ligne sur YouTube et Apple Music.