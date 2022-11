Tennis: A3 Surfaces profite de la notoriété de Félix Auger-Aliassime

Le joueur de Tennis Félix Auger-Aliassime profite de sa visibilité mondiale, tout comme l’entreprise dont il est le porte-parole et actionnaire, A3 Surfaces.

• À lire aussi: Pourquoi Félix Auger-Aliassime est-il rendu aussi dominant? Son entraîneur explique...

• À lire aussi: Félix Auger-Aliassime se paie (encore) le numéro 1 mondial

Le joueur a décroché son 3e titre en trois semaines dimanche, lors du tournoi de Bâle, en Suisse, et est maintenant classé 8e au monde.

À chaque match, la compagnie A3 Surfaces est bien visible sur la manche du chandail de l’athlète.

«Le fait d'avoir A3 Surfaces sur le gilet de Félix, ça démontre le côté international d'A3 Surfaces. On est vraiment contents, parce que c'est un signe d'excellence et nous on vise l'excellence. On suit beaucoup Félix, on est très contents de ses trois tournois qu'il a gagnés en ligne, ce qui l'emmène probablement vers les finales de fin d'année, c'était son objectif», a souligné le Dr Guy Leblanc, vice-président en santé pour A3 Surfaces.

Et ils ont un objectif commun: devenir des leaders mondiaux.

«Je n'ai aucun doute que Félix va devenir numéro un au monde, comme A3 Surfaces!», s’est exclamé le Dr Leblanc. Et il ajoute que «le fait que le tennis est un sport international vu par des gens de partout dans le monde, ça créé une visibilité et ça donne un signe de qualité pour nous».

«On a toujours dit qu'on voulait devenir numéro un en mondial en même temps, mais à la vitesse qu'il va, je pense qu'il va le devenir avant nous autres! Mais on va le rejoindre», a confié le Dr Leblanc.

L'entreprise commercialise actuellement ses produits en aluminium anodisé antimicrobien dans les 27 pays de l'Union européenne.

«En ce moment, pour des questions règlementaires, on peut distribuer nos produits en Europe, au Moyen-Orient et probablement en Amérique du Sud sous peu. En attendant de pouvoir distribuer en Amérique du Nord, on déploie nos forces en Europe et on commence à voir les effets de ça», a-t-il dit.

Pour le Canada, la multinationale souhaite une autorisation accélérée. Le processus est toujours en cours.

«Il y a un attrait très fort dans tout ce qui est santé, architecturale, aussi dans le transport. On a déjà des ententes avancées avec des clients qui sont confidentielles mais la capacité de production va être un enjeu éventuellement», a-t-il constaté.

Puisque l'intérêt de ses produits est mondial et que des discussions avec des clients potentiels sont en cours, des projets d'expansion de l’entreprise pourraient être annoncés dans les mois à venir.