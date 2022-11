Trafic moins dense qu’anticipé pour entrer sur l’île de Montréal

Le trafic pour entrer sur l’île de Montréal avec le début des travaux majeurs du tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine était bien moins important que prévu lundi matin, mais les automobilistes pourraient être surpris dans les prochains jours.

Annoncé en juillet 2020, le mégachantier du tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine, qui doit s’étirer jusqu’en 2025, s’est finalement amorcé lundi.

Seulement trois des six voies – deux en direction nord et une vers la Rive-Sud – demeureront accessibles jusqu’à la fin des travaux, augmentant ainsi la pression sur les autres liens de l’île.

Face à l’appréhension de nombreux automobilistes, camionneurs et transporteurs en tout genre dans les derniers jours, Le Journal a décidé de tester la traversée pour rejoindre l’île de Montréal à l’heure de pointe, en partant de Québec.

Le trafic s’est finalement montré beaucoup moins dense que prévu.

Quelques ralentissements

Un premier trajet effectué depuis l’arrondissement de Beauport vers l’édifice de TVA Montréal, dans Ville-Marie, en passant par l’autoroute 20 et le pont Jacques-Cartier, s’est fait sans aucun accroc.

Parti de la Vieille Capitale vers 6 h, Le Journal est arrivé sur place 2 h 40 min plus tard, soit le temps moyen – et même un peu plus rapide – qu’indiquait Google Maps avant les travaux.

Au même moment, Le Journal constatait une situation identique du côté de la Rive-Nord, où un journaliste a emprunté l’A-40 depuis Limoilou pour arriver à la même destination.

Si le trajet a été un peu plus long, soit 3 h 15 min de déplacement malgré une distance d’à peine quelques kilomètres de plus, c’est surtout en raison de ralentissements sur l’autoroute 25, à la hauteur de la rue Beaubien.

La circulation s’est retrouvée à l’arrêt complet à quelques reprises, mais jamais bien longtemps. Aucune animosité n’a d’ailleurs été observée sur la route.

Surprises à venir ?

Les travaux du tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine semblent avoir eu très peu de conséquences sur la densité du trafic dans la métropole, comme en témoignent les vitesses moyennes respectives de 98 km/h et de 82 km/h pour les deux itinéraires.

Mais les automobilistes qui seraient tentés de reprendre leurs habitudes de déplacements dans les prochains jours pourraient être surpris.

Une grande partie de la population montréalaise est en télétravail le lundi, sans parler de l’impact de l’Halloween.

Rappelons que la réfection du tube du tunnel en direction sud s’étirera jusqu’en 2024, après quoi ce sera au tour de celui en direction nord, jusqu’en 2025. La fin des entraves est prévue en novembre 2025.

– Avec la collaboration de Catherine Bouchard

De Québec à Montréal lundi matin

Trajet 1

De Limoilou à l’édifice de TVA Montréal, en passant par l’ autoroute 40 et le pont Charles-De Gaulle

et le pont Charles-De Gaulle 267 km

Heure de départ : 6 h

Heure d’arrivée : 9 h 15

Durée de déplacement : 3 h 15 min

Durée moyenne avant les travaux : Entre 3 h et 3 h 40 min *

et * Vitesse moyenne : 82 km/h

Trajet 2

De Beauport à l’édifice de TVA Montréal, en passant par l’ autoroute 20 et le pont Jacques-Cartier

et le pont Jacques-Cartier 262 km

Heure de départ : 6 h

Heure d’arrivée : 8 h 40

Durée de déplacement : 2 h 40 min

Durée moyenne avant les travaux : entre 2 h 40 min et 3 h 20 min *

et * Vitesse moyenne : 98 km/h

* Selon Google Maps