Tunnel La Fontaine: voici pourquoi la congestion pourrait s'alourdir dès demain

La première matinée de fermeture partielle du tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine s’est relativement bien déroulée, avec une circulation plutôt fluide. Une situation qui pourrait être due au lundi d’Halloween.

«Ça se passe très bien, mais ça ne veut pas dire que demain sera pareil. Il y a beaucoup de télétravail le lundi, et en plus, c’est l’Halloween, il y a des parents qui vont demeurer avec leurs enfants cet après-midi», a expliqué Gilles Payer, porte-parole pour le ministère des Transports du Québec (MTQ).

Selon ses explications, lors de grands chantiers qui entraînent le changement de configuration d’une route, une certaine période d’adaptation de deux ou trois semaines est observable avant que la situation se stabilise.

«Il y a des gens qui ont eu peur de cette première journée, qui se disent qu’ils vont attendre et voir. Quand ils vont voir que ça se passe bien aujourd’hui, demain ils seront tous là», a-t-il donné en exemple.

La Sûreté du Québec a également bonifié ses effectifs en prévision de la première journée.

Photo Agence QMI, Joël Lemay

«Nos policiers seront au tunnel 24 heures sur 24 et sept jours du sept pour les prochaines semaines, et dans les principales traversées alternatives comme les ponts Jacques-Cartier et Champlain. On sera présent et on aura à l’œil les comportements délinquants», a prévenu la sergente Audrey-Anne Bilodeau.

Elle fait également le constat que cette première journée d’entraves majeures est relativement calme, pour les mêmes raisons qu’au MTQ, à savoir le télétravail du lundi et la journée d’Halloween.

«Ce n’est peut-être pas le meilleur portrait qu’on va avoir. J’ai l’impression que mardi et mercredi on aura une meilleure idée de ce qui s’en vient au courant des prochaines semaines», a-t-elle anticipé.

La situation est toutefois surveillée de près. Au cœur du centre-ville, sur Viger, plusieurs employés observent la situation au Centre intégré de gestion de la circulation (CIGC) de Montréal. La ministre des Transports et de la Mobilité durable, Geneviève Guilbault, était également présente en cette première journée.

Photo Agence QMI, Félix Lacerte-Gauthier

Lors de notre passage sur place, vers 6h lundi matin, la situation était dans l’ensemble plutôt calme. Seule une voiture brièvement immobilisée sur l’accotement a brisé la monotonie, alors que des employés ont appelé des intervenants sur le terrain. Le conducteur est toutefois reparti de lui-même avant qu’une intervention ne soit nécessaire.

Un parcours rapide en navette

Nous avons pu tester l’une des navettes se rendant à la Rive-Sud en ce lundi matin.

Du CIGC, nous nous sommes rendus au métro Radisson pour utiliser la ligne 461, qui se rend au stationnement incitatif de Mortagne, où les représentants de la SQ et du MTQ attendaient les médias.

Le trajet a pris une vingtaine de minutes. Pendant que l’autoroute 25 en direction sud était plutôt congestionnée, l’autobus a utilisé une voie réservée qui lui a permis de se rendre directement à l’embouchure du tunnel, contournant ainsi la circulation.

Le retour a été encore plus rapide, alors que l’autobus a parcouru le chemin vers le métro Radisson en une douzaine de minutes.

Plusieurs employés d’exo et de la STM étaient également présent aux deux terminus afin d’orienter les usagers vers le bon quai d’embarquement.

Sur place, plusieurs usagers ont fait part de leur satisfaction.

Yvon Demers essayait de son côté la navette pour la première fois. Une expérience qu’il pense réitérer.

«C’était bien, mais je dois dire qu’il n’y avait pas de trafic. Ça aurait été aussi rapide en voiture, mais peut-être que demain ça va changer. C’est quand qu’il y aura plus de trafic que je pourrais me rendre compte de la différence», a-t-il remarqué.

Pour sa part, Véronique utilise la navette quelques jours par mois, depuis juillet, lorsqu’elle doit venir à Montréal pour le travail, préférant les autobus à sa voiture.

«Ça m’évite le stress, le trafic et je n’ai pas à me casser la tête. C’est aussi pour la rapidité», a-t-elle confié.

Elliott Trudel a remarqué, pour sa part, que la navette semble gagner en popularité, alors qu’elle devient plus fréquentée.

«Depuis que le tunnel est en travaux, je la prends presque tout le temps, parce que ça va beaucoup plus vite qu’utiliser ma voiture. C’est plus simple, ça ne me coûte pas cher. Je fais juste embarquer et je peux lire ou être sur mon téléphone», a-t-il expliqué.