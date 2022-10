Un autodidacte obtient un brevet US

Le génie informatique de Cédric Boivin s’est développé hors des bancs d’école et son entreprise Secure Exchanges vient d’obtenir un brevet américain pour sa solution de protection des échanges courriel.

C’est le genre d’histoire qui épate. Cédric Boivin est un vrai autodidacte, né d’un père militaire et d’une mère camionneuse, une des premières au pays. Mais vous devinez qu’il y a eu bien des absences. Alors adolescent, le solitaire Cédric s’est passionné pour la programmation, le montage et le démontage d’ordinateurs. Il y passait des heures et des heures.

À sa sortie du secondaire, il a été journalier en usine. Il a pelleté de la poudre d’acier dans une fonderie. Et s’est dit que ça n’allait pas être sa vie. Il est allé chercher une attestation d’études collégiales en informatique, un programme très général, puis à 26 ans il a cofondé une première entreprise en développement web et logiciel. Quand il a vendu ses parts pour donner vie à une solution en cybersécurité, il y avait 75 employés.

Une solution simple et fiable

Cédric a passé 14 heures par jour pendant des mois pour trouver une solution innovante pour protéger les échanges courriel, particulièrement vulnérables aux attaques.

Essais, erreurs, validations, améliorations, il a tout financé de sa poche. En 2018, il a déposé une demande de brevet aux États-Unis et au Canada. Ça vient d’être approuvé par les Américains. Secure Exchanges a déjà plusieurs clients au Québec chez les petites et grandes entreprises et est sur le point de boucler un premier financement pour partir à la conquête du marché canadien.

« Le brevet, c’est valorisant. On devient une compagnie québécoise qui se démarque à l’échelle mondiale avec une solution en cybersécurité. Ça concrétise ma vision que la cybersécurité ne devrait pas être un luxe, mais quelque chose d’accessible à tous », se réjouit Cédric.

Son but a toujours été d’offrir une solution blindée qui serait facile d’utilisation et peu coûteuse pour le client. Il se désole de voir de gros joueurs exagérer le prix de la sécurité informatique, alors que la menace des cyberattaques n’a jamais été aussi grande. Son outil de protection s’intègre aux boîtes courriel d’Outlook et de Gmail. Le cryptage des messages à l’envoi et à la réception fait en sorte que seuls l’émetteur et le destinataire peuvent accéder au courriel et à ses pièces jointes. Impossible pour les espions silencieux qui volent des données sensibles aux gouvernements, aux entreprises ou même aux vedettes d’accéder aux communications numériques protégées par Secure Exchanges.

Apprendre la gestion

Quand il regarde le chemin qu’il a parcouru, Cédric a le vertige. Il a confiance en l’avenir. Son entreprise vient d’être accueillie dans le regroupement Cybereco, à côté de Desjardins, Banque Nationale, Deloitte, de grandes universités et plusieurs autres organisations soucieuses d’accélérer le développement de la cybersécurité au Québec.

« Cela va nous propulser. Sky is the limit ! » dit-il en souriant.

Il se sent prêt. Il est fraîchement diplômé de l’École d’Entrepreneurship de Beauce, ce qui lui a permis d’apprendre beaucoup sur la gestion d’entreprise, de personnel, de contrats et de partenariats. Mais même si gérer la croissance prendra de son temps, jamais il ne veut sortir de la techno.

« Je mourrais en dedans si je ne touchais pas à la technologie. Je veux continuer d’innover, c’est en moi. J’aime prendre un problème, le résoudre et pousser encore plus loin », exprime-t-il.

Il est justement en train de collaborer avec la compagnie Cyberwall pour pousser encore plus loin sa solution, en ciblant une zone géographique où le courriel peut-être ouvert. Une couche de sécurité supplémentaire à une ère où grimpe l’hostilité entre certains pays.

Secure Exchanges

Année de fondation: 2017

Fondateur: Cédric Boivin

Lieu du siège social: Drummondville

Secteur d’activité: Cybersécurité

Profil de Cédric Boivin

Poste : Président

Scolarité : AEC informatique, École d’Entrepreneurship de Beauce

Âge : 42 ans