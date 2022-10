« Vous êtes déprimante »

Voilà ce que l’on m’écrit de plus en plus souvent à la suite des chroniques que l’on souhaiterait « encourageantes », « du bon côté de la vie », chroniques où j’essaie de décrire le terrible recul de la démocratie dans le monde. À commencer par nos pays occidentaux.

Ce déni suicidaire d’une grande partie de nos populations, s’il s’explique, ne peut que nous faire glisser encore plus inexorablement vers une décadence à laquelle personne n’échappera.

Je suis, je l’avoue, consternée de recevoir des commentaires de la part de lecteurs francophones de souche, des Tremblay, Blanchet, Gagnon, qui prennent fait et cause pour Poutine, le tyran qui tente d’anéantir l’Ukraine.

D’autres viennent de découvrir un nouveau héros, Viktor Orban, le premier ministre hongrois, chef de file des nouveaux fascistes. En juillet dernier, il a déclaré : « Nous ne voulons pas être une race mixte », qui se mélangerait « avec des non-Européens ».

Antidémocrates

Nos Tremblay, Blanchet, Gagnon et d’autres sont de fiers admirateurs de Donald Trump et applaudiraient s’ils savaient que dans les États-Unis d’aujourd’hui près de 40 % des Américains, y compris chez les jeunes, ne croient plus aux bienfaits de la démocratie ou en doutent sérieusement.

Plus de la moitié des pays de la planète sont des dictatures. Les autocrates s’imposent et ils communiquent la haine de l’Occident à leurs populations soumises et appauvries, qui rêvent malgré tout de s’exiler dans nos pays eux-mêmes attaqués de l’intérieur.

Qui eût cru que des groupes d’extrême droite menaceraient de faire disparaître le parti conservateur jadis progressiste ? C’est ce qui se passera sous la gouverne du fringant et inquiétant Pierre Poilievre.

Un nouveau fascisme s’insinue dans le Canada où déjà règne Danielle Smith, la reine des complotistes, devenue récemment première ministre de l’Alberta. À la pollution des sables bitumineux, elle a ajouté la pollution des esprits en soutenant l’action de Poutine en Ukraine. Ses excuses tardives sont à mettre à la poubelle.

Et on voudrait rire en chœur ?