PRINCE, sœur Marguerite, A.M.J.



À l'infirmerie des Augustines de la Miséricorde de Jésus, communauté de l'Hôpital Général de Québec, le 18 octobre 2022, à l'âge de 97 ans, après 76 ans de profession religieuse, est décédée sœur Marguerite Prince, A.M.J. Née à Ste- Eulalie, le 6 mai 1925, elle était la fille de feu dame Élise Désilets et de feu monsieur Camille Prince., où la communauté vous accueillera à compter de 13 h. Le corps sera par la suite porté en terre au cimetière de la communauté. Sœur Marguerite laisse dans le deuil outre sa famille religieuse, ses sœurs: sœur Marie-Claire, bénédictine, Bernadette (feu Jean-Marie Robitaille) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins et cousines. Elle est allée rejoindre plusieurs de ses frères, sœurs et consœurs religieuses décédés. Remerciements au personnel de l'infirmerie pour les bons soins prodigués. Compenser l'envoi de fleurs par des messes et/ou don au Monastère des Augustines : Site : www.monastere.ca au bénéfice du mouvement de compassion, tél.: 418-694-1639. Les funérailles sont sous la direction de