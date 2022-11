À propos des bruits inexistants

Je lisais l’explication donnée par Diane Nadeau au problème d’une de vos lectrices qui entendait des bruits qui n’existent pas venant de chez son voisin d’en haut qu’elle attribue à un acouphène. Mais je ne pense pas que ce soit le cas. Mon mari souffre d’acouphène depuis longtemps suite à une exposition prolongée au bruit en usine. Et dans son cas, le bruit est constant, c’est-à-dire qu’il est présent en permanence, et pas juste la nuit comme pour cette dame.

Pour apporter mon grain de sel à la discussion, je vais plutôt faire référence à mon père qui a vécu avec le même problème que cette dame et qui en a beaucoup souffert. Il prétendait entendre son voisin du haut écouter une chanson de Noël en boucle la nuit, et ça l’agaçait au plus haut point.

Il hésitait à en parler à son médecin de peur de passer pour un dérangé mental. Mais à force de dire qu’il devait tirer ça au clair, il a fini par lui en parler, pour apprendre qu’il était affecté par « le syndrome de l’oreille musicale ». Ce qui se produit quand quelqu’un entend des sons non acouphéniques. Plus exactement on appelle ça des hallucinations auditives. Ce syndrome existe aussi pour les problèmes visuels, alors on parle d’hallucinations visuelles qu’on appelle « le syndrome de Charles Bonnet ».

Nicole B.

Merci de revenir sur ce sujet, car un autre lecteur me faisait part d’un problème similaire vécu par sa conjointe qui le réveille régulièrement pour lui faire écouter des sons musicaux que lui n’entend pas. La peur de passer pour une illuminée retient cette dame d’en parler à son médecin, et ça empire son problème. Savoir de quoi on est atteint aide à en diminuer l’impact sur le moral. J’incite d’ailleurs ceux et celles que ça intéresse à aller lire sur internet à propos des hallucinations visuelles.