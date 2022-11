Collecte des matières alimentaires: «À vos sacs et à vos bacs, citoyens!»

C’est parti pour la collecte des matières alimentaires dans les nouveaux bacs et sacs qui seront distribués par la Ville de Québec... mais seulement dans la Haute-Saint-Charles pour commencer.

Le maire, Bruno Marchand, et la vice-présidente du comité exécutif, Marie-Josée Asselin, ont lancé officiellement la collecte des résidus qui se retrouveront au nouveau centre de biométhanisation.

«À vos sacs et à vos bacs, citoyens!» a lancé Mme Asselin, heureuse et fière de démarrer cette collecte planifiée depuis 2012. À partir d’aujourd’hui, chaque porte recevra gratuitement un bac et un rouleau de 48 sacs mauves, que ce soit les unifamiliales ou les appartements dans les édifices multilogement.

Dans la Haute-Saint-Charles, cela commence dès maintenant. Les résidents pourront donc trier leurs matières. Une seule question à se poser : est-ce que ça se mange ou est-ce que ça fait partie de quelque chose qui se mange? Si la réponse est oui, le résidu va dans le bac et le sac mauve. Ce dernier se retrouve ensuite directement dans le gros bac à déchets et sera trié une fois rendu à l’usine.

Ainsi, viande, résidus de fruits et légumes, os, coquilles d’œuf, marc de café, par exemple, prendront le chemin du petit bac. Ce matériel a été conçu et fabriqué au Québec. La Ville distribuera, toujours gratuitement, un rouleau de sacs à chaque porte tous les six mois.

Après la Haute-Saint-Charles, les autres arrondissements suivront : Charlesbourg en décembre, Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge en janvier, Des Rivières et L’Ancienne-Lorette en février, Beauport et Saint-Augustin en mars et La Cité–Limoilou en avril.

Plus de détails à venir...