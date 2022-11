CARETTE, Jacques



À l'Hôpital Laval de Québec, le dimanche 16 octobre 2022, à l'âge de 87 ans et 5 mois, est décédé monsieur Jacques Carette, fils de feu Linière Carette et de feu Rachel Poulin. Il demeurait à Québec et était natif de Saint-Zacharie. La famille recevra les condoléances à lale samedi 5 novembre 2022 à compter de 9h.Ultérieurement, l'inhumation aura lieu au cimetière paroissial sous la direction deIl laisse dans le deuil sa compagne Henriette Gosselin. Il était le frère de: feu Jean-Denis, feu Micheline, Roger (Lise Beaudoin), Etiennette (feu Gérard Parent), Céline Carette (feu André Courchesne), Lucie Talbot (feu Christian Fortin) et Michelle Buteau (feu Gilles Rodrigue). Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec, 10, rue de l'Espinay, Québec (Québec), G1L 3L5.