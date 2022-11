Cette fois, la SRC ne s’en tirera pas

Radio-Canada s’est trop souvent tirée d’une décision intempestive pour qu’il en soit ainsi une fois de plus.

Mettre fin au gala du cinéma alors que le cinéma québécois connaît peut-être ses meilleurs jours, le mois même où trois festivals de cinéma sont en cours au Québec, c’est bien la preuve que Radio-Canada est déconnectée du milieu et se fiche éperdument du rôle culturel qu’elle doit jouer.

Pendant que le diffuseur public lève le nez sur le gala du cinéma québécois, le festival Cinémania, qui s’ouvre demain à Montréal jusqu’au 13 novembre, ajoute une compétition « Films du Québec » à son programme. Onze longs métrages y seront présentés, dont Chien blanc, d’Anaïs Barbeau-Lavalette, qui ouvrira la manifestation et concourra dans le volet international.

Suivra la 25e édition des Rencontres internationales du documentaire qui aura lieu à Montréal du 17 au 27 novembre. On y présentera 134 films de 49 pays, dont une compétition nationale que se disputeront sept longs métrages documentaires canadiens. Malgré ce que semble en penser Radio-Canada, le cinéma joue un rôle majeur chez nous. Quarante-neuf pays ont inscrit 134 documentaires pour ces rencontres qui font une place particulière aux cinéastes émergents. Cette année, 58 d’entre eux, dont 27 de pays étrangers, y présenteront une première ou une deuxième œuvre.

Un festival vieux de 41 ans

Alors que Radio-Canada annonçait sans aucune consultation, ni avec le milieu ni avec Téléfilm et la SODEC, sans lesquels notre cinéma n’existerait pas, c’était l’effervescence à Rouyn-Noranda. Jacques Matte et ses deux complices, Louis Dallaire et Guy Parent, préparaient avec une centaine de bénévoles la 41e édition du Festival du cinéma international en Abitibi-Témiscamingue.

Au moment où j’écris ces lignes, je suis encore à Rouyn. C’est seulement la deuxième fois que j’assiste à ce festival dont la notoriété a depuis longtemps dépassé les frontières de l’Abitibi et du Québec. Le festival a fait connaître des dizaines d’œuvres et de réalisateurs du Québec et de l’étranger. L’édition en cours a présenté en première nord-américaine le long métrage d’animation Le Pharaon, le Sauvage et la Princesse, du réalisateur Michel Ocelot, la comédie Zaï Zaï Zaï Zaï de François Desagnat et plusieurs films en première mondiale, dont En attendant Raif de Luc Côté et Patricio Henriquez, le court métrage Avorton de veau de Julie Dallaire et, surtout, l’adaptation cinématographique de la pièce à succès de François Archambault, Tu te souviendras de moi. Rémy Girard y donne une performance magistrale, tout comme la jeune actrice Karelle Tremblay. Le film très réussi et si touchant d’Éric Tessier risque fort de remporter les grands honneurs et le prix Hydro-Québec.

Le festival me donne une leçon

Le festival de Rouyn-Noranda a entretenu depuis des années le goût du cinéma chez des milliers d’Abitibiens. Il faut voir le Théâtre du cuivre se remplir du matin jusqu’au soir, chaque jour du festival, pour se rendre compte que le cinéma en salle est loin d’être à bout de souffle.

Mes lecteurs savent que j’ai souvent douté de sa survivance, surtout depuis la pandémie. Ces quelques jours à Rouyn, entouré de spectateurs de tous les âges, si heureux de se retrouver dans une salle bondée pour découvrir de nouveaux films, m’ont convaincu que le cinéma en salle est loin d’être moribond.

Il suffirait que la direction de Radio-Canada passe une seule journée au festival de Rouyn pour se rendre compte que les cinéphiles québécois sont beaucoup trop nombreux pour qu’elle ne revienne pas sur sa déplorable décision de mettre fin à un gala qui célèbre notre cinéma.