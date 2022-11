Évaluation des délinquants dangereux: les psychiatres débordés

Le nombre de demandes d’évaluations psychiatriques pour que des criminels soient déclarés délinquants dangereux a tellement augmenté dans les derniers mois que les psychiatres de l’Institut Philippe-Pinel ne suffisent plus à la tâche.

• À lire aussi: Un pédophile en vue sur le dark web plaide coupable

« Considérant la rareté de nos ressources [...] il nous est actuellement impossible de répondre au volume exponentiellement croissant des demandes d’évaluation », a indiqué l’institut de psychiatrie légale dans une lettre déposée à la cour, ce mardi au palais de justice de Montréal.

Habituellement, l’institut reçoit chaque année une quarantaine de demandes d’évaluations psychiatriques, même si une entente avec le gouvernement prévoit le financement que pour 15 demandes.

Or, dans la dernière année, les chiffres ont explosé de 50 %, avec plus de 60 demandes, causant de nombreux délais à la cour.

C’est d’ailleurs ce qui est arrivé ce mardi, dans le dossier du pédophile montréalais Jeffrey Howard Hébert. L’accusé de 41 ans avait reconnu être un modérateur de forums de pornographie juvénile sur le web obscur, en plus d’avoir photographié de sa résidence des enfants de 2 à 4 ans qui jouaient nus dans leur jardin.

Délais illégaux

Pour la Couronne, il était important de vérifier si le pédophile devait être déclaré délinquant dangereux ou à contrôler. Une demande d’évaluation avait été faite en juillet, mais elle n’est toujours pas prête.

« Nous avons actuellement 24 usagers en attente d’évaluation. [Hébert] est actuellement 18e dans la liste d’attente », a indiqué l’Institut Philippe-Pinel.

Le hic, c’est que selon la loi, une telle évaluation doit se faire en 30 jours. En cas de problème « le tribunal peut, s’il est convaincu qu’il y a des motifs raisonnables de le faire, proroger d’au plus trente jours le délai de dépôt du rapport », indique le Code criminel.

C’est donc dire que pratiquement systématiquement, les délais sont dépassés. Et la situation ne risque pas de se régler de sitôt, en raison du manque de ressources. L’institut Philippe-Pinel ne dispose que de six experts pour procéder à ces évaluations, et deux d’entre eux prendront leur retraite d’ici 18 mois.

« Les autres ont tous des activités professionnelles parallèles au traitement de ces demandes », indique l’institut.

Dans le cas du pédophile Hébert, les parties reviendront à la cour dans les prochaines semaines, afin de tenter de trouver une solution.