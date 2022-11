Grèce: deux opérations de sauvetage de migrants en cours dans une mer agitée

Deux opérations de sauvetage étaient en cours mardi en Grèce, pour retrouver des dizaines de migrants après le naufrage de leurs embarcations dans une mer agitée, ont annoncé les garde-côtes.

Une soixantaine de personnes étaient portées disparues près de l'île d'Eubée, en mer Égée, à quelque 80 km au nord-ouest d'Athènes, a expliqué une porte-parole des garde-côtes. Leur embarcation a coulé par des vents soufflant à plus de 60 km/heure.

«L'une de nos patrouilles en haute-mer a recueilli neuf hommes sur un îlot. Ils ont dit qu'il y avait environ 68 personnes à bord», a-t-elle dit à l'AFP.

Une opération similaire était en cours près de l'île de Samos, également en mer Égée, pour retrouver huit personnes présumées disparues depuis lundi.

Quatre rescapés ont indiqué lundi que douze personnes se trouvaient à bord de leur canot qui s'était retourné.

La Grèce a connu cette année une augmentation du nombre d'arrivées de migrants et réfugiés dont la majorité appareillent des côtes turques proches en tentant de fuir guerres et pauvreté à destination de l'Europe.

Les naufrages, souvent fatals, sont très fréquents dans cette zone.

Au moins 30 personnes sont mortes en octobre dans deux naufrages d'embarcations de migrants en mer Égée.

Durant les huit premiers mois de l'année, les garde-côtes grecs ont fait état du sauvetage d'environ 1500 personnes contre moins de 600 l'année dernière.

La Grèce, l'Italie et l'Espagne comptent parmi les principaux pays d'arrivée pour les migrants venus d'Afrique et du Proche-Orient désireux de gagner l'Union européenne.

Actuellement, selon des responsables grecs, les passeurs empruntent souvent la route du Sud, plus longue et plus dangereuse, et partent du Liban plutôt que de la Turquie, afin d'éviter les patrouilles européennes en mer Égée et de rejoindre l'Italie.