Gros mercis à nos gouvernements!

Exception faite des années pandémiques, depuis plusieurs années mon conjoint et moi occupons nos soirées d’été en assistant à des spectacles en plein air dans les parcs des municipalités environnantes. Cet été en particulier, vu le relâchement des mesures sanitaires, nous avions besoin d’un tel cadeau pour remonter notre moral collectif en berne.

Force m’est de constater que le gouvernement a été fort généreux cet été, puisqu’il y a eu une abondance de spectacles. Je trouve ça génial de sa part de nous avoir gâtés en embellissant nos soirées, et ainsi alléger nos cœurs un peu lourds après deux années de disette de spectacles en plein air. À mes yeux, c’est de l’argent super bien placé.

Ma raison toute particulière de vous écrire est de remercier Marie-Denise Pelletier, Maxime Landry et Jérôme Charlebois pour leurs spectacles uniquement en français. Ils ont attiré des foules joyeuses et ravies de pouvoir chanter avec eux. Ils sont peu nombreux nos artistes à chanter de la sorte, juste en français. Merci aussi à Damien Robitaille qui a consacré 75 % du sien au français et Brigitte Boisjoli, aux alentours de 50 %.

La grande majorité nous propose quelques chansons françaises et tout le reste en anglais, et plusieurs, pas du tout de français. Je trouve ça insultant, car les spectacles dans les parcs, c’est justement fait pour réjouir le peuple, le divertir et le faire chanter. Si les artistes prenaient le temps de regarder les visages qu’ils ont devant eux, ils sauraient tout de suite quel répertoire choisir. Merci à nos gouvernements de nous offrir ça !

Anonyme

C’est effectivement une excellente initiative de favoriser nos artistes et leur public qui ont, chacun de leur côté, beaucoup souffert de l’isolement et du désert artistique causés par la pandémie. Quant à la nécessité de prôner la langue française, les récentes statistiques sur son déclin disent beaucoup sur la nécessité d’y voir vite.