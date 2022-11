Hausse marquée des décès dans les urgences du Québec

Le nombre de patients qui meurent sur une civière dans les urgences bondées du Québec est en forte hausse depuis plusieurs mois, une autre conséquence de la crise qui sévit dans les hôpitaux.

Au total, 3668 patients y sont morts entre le 1er avril et le 8 octobre dernier, selon les données du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) obtenues par Le Journal.

Il s’agit d’une hausse de 23 % par rapport à la même période en 2018 et 2019 (avant la pandémie), deux années qui ont enregistré moins de 3000 décès pour un achalandage comparable.

Seulement entre le 11 septembre et le 8 octobre derniers, 601 Québécois sont décédés dans la cohue des urgences. Depuis quatre ans, ce chiffre n’a été dépassé que deux fois, dans le pic de l’hiver dernier.

Trop de pression

«C’est sûr qu’il y a une tendance. Il y a un lien clair avec la pression sur les urgences», avoue le Dr Gilbert Boucher, président de l’Association des spécialistes en médecine d’urgence du Québec.

Évidemment, mourir sur une civière dans une urgence achalandée n’a rien de paisible, avouent des médecins. Douleur, anxiété, difficultés respiratoires : les soins au chevet des mourants sont exigeants.

Photo Agence QMI, Joël Lemay

«Ce n’est pas un endroit idéal pour avoir des soins de fin de vie, ça c’est sûr, réagit la Dre Judy Morris, présidente de l’Association des médecins d’urgence du Québec. Quand on est en débordement à 200 %, c’est toute la qualité des soins qui en prend un coup.»

Cette dernière souligne toutefois que les équipes font leur maximum pour trouver un coin tranquille à un patient dont le décès est imminent.

Selon le MSSS, une partie de ces morts sont attribuables à des personnes en soins palliatifs en attente d’un lit, ou à une détérioration rapide de l’état de santé de certains usagers.

À noter que les décès dans les urgences demeurent marginaux (0,2 %) par rapport à tous les patients qui y sont soignés. En moyenne, les gens qui y meurent ont 72 ans.

Cette tendance à la hausse inquiète les spécialistes, d’autant plus que la période hivernale n’est pas commencée. Bien que la crise des urgences bondées soit en cause, il est difficile de pointer du doigt les raisons précises de cette augmentation.

«Est-ce que c’est à cause d’erreurs? De la qualité des soins? De problèmes de monitoring?», questionne le Dr Boucher, sans avoir de réponse claire.

Plus de 24 heures

Une chose est sûre : plus de patients passent plus de temps à l’urgence, faute de lits disponibles sur les étages. Dans le dernier mois, 101 personnes décédées étaient sur une civière depuis plus de 24 heures. Cette donnée est aussi à la hausse par rapport aux dernières années.

«Le patient hospitalisé qui reste sur une civière, c’est un patient qui avant (la pandémie) n’aurait pas été dans les statistiques parce qu’il serait monté dans un lit à l’étage. On en a plus de ces patients qui restent à l’urgence», souligne Dre Morris.

«Quand il y a de l’encombrement dans les urgences, ça augmente la mortalité», précise-t-elle.

À noter que tous les décès survenus dans les urgences sont révisés par un comité interne.

Patients décédés dans les urgences en 2022

Du 1 er au 23 avril: 385

au 23 avril: Du 24 avril au 21 mai: 542

Du 22 mai au 18 juin: 493

Du 19 juin au 16 juillet: 547

Du 17 juillet au 13 août: 543

Du 14 août au 10 septembre: 557

Du 11 septembre au 8 octobre: 601

Total: 3668

2021: 3172*

2020: 3329*

2019: 2990

2018: 2956

NDLR : les données annuelles comparent la même période d’avril à début à octobre

* Ces données des deux années de pandémie doivent être interprétées avec prudence, puisque les vagues de COVID-19 ont entraîné des fluctuations exceptionnelles dans l’achalandage et les décès.

Source : MSSS