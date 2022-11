Hockey Canada avait des réserves très profondes en 2021

Au cours de la dernière année, Hockey Canada a compté sur des réserves nettes de financement de l’ordre de 143 millions $.

C’est ce que le journal «The Globe and Mail» a rapporté mardi, précisant qu’il s’agit ici de l’excédent financier de l’organisation à but non lucratif. Ce montant, non imposable, est nettement supérieur à celui des 21 millions $ de 2003.

«Ces fonds se sont construits année après année grâce aux surplus dégagés. Pour une entité à but non lucratif, c’est vraiment avantageux», a commenté à cette source Kate Bahen, directrice générale de Charity Intelligence Canada, une organisation qui analyse les données des organismes de ce type au pays.

Le média qui a pu mettre la main sur plus d’une trentaine d’audits financiers en vertu de la Loi sur l’accès à l’information a constaté que la fédération concernée a fait grimper ses avoirs de 125 millions $ depuis 2003. Le montant global de ceux-ci sont estimés à 153 millions $ pour l’an passé; de ce total, 25 millions $ étaient constitués d’argent liquide. Les investissements ont été de 118 millions $, contre 8,4 millions $ il y a 18 ans.

Hockey Canada connaît des moments mouvementés après la conclusion d’une entente hors-cour avec la victime alléguée d’un viol collectif commis par des joueurs juniors en juin 2018. Dans les dernières semaines, le conseil d’administration et le directeur général Scott Smith ont remis leur démission, ce qui a fait suite à de nombreuses pressions – entre autres de la part du gouvernement fédéral – pour des changements immédiats à la haute direction.

Au sujet des aspects financiers, quelques fonds d’urgence ont été créés par Hockey Canada pour des réclamations non assurées. Leur découverte a tôt fait de soulever l’ire de nombreux intervenants provenant des milieux politique et sportif, notamment.