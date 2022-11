Le ministre Christian Dubé fera le point sur les urgences à 13h

Le ministre de la Santé Christian Dubé fera le point sur la situation dans les urgences du Québec cet après-midi à 13h.

Il sera accompagné de la sous-ministre adjointe à la Direction générale des affaires universitaires, médicales, infirmières, et pharmaceutiques du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS), Lucie Opatrny, et du sous-ministre adjoint à la Direction générale de la coordination réseau et ministérielle et des affaires institutionnelles du MSSS, Daniel Desharnais

Il doit aborder la situation critique dans les hôpitaux québécois.

Plus de détails à venir...