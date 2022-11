Les finances de près de la moitié des Canadiens se sont détériorées

Près de la moitié des Canadiens jugent que leurs finances personnelles se sont détériorées au cours de la dernière année écoulée, montre un sondage Nanos publié par Bloomberg News lundi.

Chaque semaine, la firme de sondage interroge 250 Canadiens sur diverses questions économiques, dont leurs finances, et publie ensuite des moyennes mensuelles avec les réponses obtenues.

Or, les plus récentes données montrent que 47 % des Canadiens ont vu leurs finances se détériorer depuis un an, contre à peine 13 % qui ont vu leur horizon économique s’améliorer.

Il s’agit du pire résultat obtenu avec ce sondage depuis 2008, a souligné Bloomberg.

Bon an mal an, au cours de la dernière dizaine d’années, la proportion de Canadiens qui répondaient que leurs finances se détérioraient variait plutôt entre 20 et 30 % lors de chaque coup de sonde. Une pointe jusqu’à 42 % avait été enregistrée dans la première moitié de 2020, au début de la pandémie de COVID-19, mais celle-ci s’était rapidement résorbée.

Le graphique des réponses obtenues au fil du temps montre cependant que les Canadiens sont de plus en plus préoccupés depuis la fin de 2021, une date qui coïncide avec la montée de l’inflation au pays.

Les choses ne sont pas près non plus de s’améliorer selon les Canadiens. Environ 64 % des répondants jugent que l’économie va continuer de se détériorer pendant les six prochains mois, contre à peine 9 % qui entrevoient une amélioration.