LHJMQ: les Remparts de Québec et le Phoenix de Sherbrooke sortent du lot

Les Remparts de Québec et le Phoenix de Sherbrooke ont tout l’apparence de deux équipes dans une classe à part, en ce début de saison. Prudent avant de placer sa formation sur un piédestal, Patrick Roy confirme toutefois que le nombre d’acheteurs à la période des transactions pourrait être faible.

• À lire aussi: «Notre meilleur match de l’année»

Québec et Sherbrooke ont chacun remporté 12 de leurs 14 premiers matchs de la saison et constituent les deux meilleures attaques et les deux meilleures défenses de la LHJMQ.

« D’autres équipes font bien aussi, a répondu avec prudence Roy lorsque questionné sur l’émergence de ce monstre à deux têtes dans le circuit. Gatineau, quand leurs blessés seront de retour, font bien fait. Halifax fait bien, tout comme Blainville-Boisbriand qui a une bonne équipe. De toute façon, je ne m’attarde pas tellement aux autres équipes. Ce qui m’importe, c’est notre façon de jouer. »

Il n’en demeure pas moins que dans les coulisses, on ne s’attend pas à ce que beaucoup de formations autres que la poignée d’équipes mentionnées plus haut, tentent d’y aller de grands coups d’éclat à la période des Fêtes. L'une des pièces importantes pour les équipes acheteuses, le capitaine des Foreurs de Val-d'Or Justin Robidas, est déjà promis aux Remparts dans une transaction qui sera complétée à l'ouverture de la période des transactions.

Chose certaine, le marché est plutôt mort, jusqu’à présent, a confirmé Roy.

« Je n’ai pas eu beaucoup d’appels jusqu’à maintenant. Pour l’instant, les équipes s’informent et regardent leurs différents besoins. Ça va sûrement s’intensifier vers la fin novembre et le début décembre mais, quand il n’y a pas beaucoup d’acheteurs, ça devient difficile pour les vendeurs. Quand la coupe Memorial est dans ta ligue, ça pousse les équipes à s’essayer davantage mais puisqu’elle est à Kamloops cette année, les équipes voudront peut-être moins acheter. »

20 ans intouchables

Roy a ensuite mis une chose au clair, lorsque questionné sur son trio de joueurs de 20 ans, une denrée rare dans la LHJMQ : Théo Rochette, Pier-Olivier Roy et Nicolas Savoie n'iront nulle part.

« Notre trio de 20 ans ne bougera pas de chez nous, ça c’est clair. Savoie en est à sa cinquième année avec nous, Rochette est arrivé à 17 ans et P-O est un complément parfait pour Zach [Bolduc] et Théo. Ça ne se passera pas au niveau des 20 ans, je peux te le dire tout de suite. »

Huchette absent jusqu'en mars?

Par ailleurs, l’attaquant Mikaël Huchette pourrait s’absenter plus longtemps que prévu. Celui qui a subi une blessure au ligament collatéral interne, et non au croisé antérieur comme il avait été annoncé en fin de semaine, a subi des examens mardi afin de connaître l’étendue des dégâts.

Les Remparts pourraient donc « profiter » de l’absence forcée d’Huchette pour lui permettre de subir une intervention chirurgicale au poignet afin de soigner une blessure qu’il traîne depuis longtemps.

« Si c’est le cas, il pourrait n’être en mesure de revenir qu’en mars. Mik est un joueur important pour notre équipe mais c’est sa santé qui est le plus important. Il jouait depuis longtemps avec des injections de cortisone dans le poignet mais, avec le temps, la cortisone fait moins effet. Il ne faut pas que ça devienne une pénitence de jouer au hockey. »

Cette absence prolongée ne forcera pas Roy à regarder une solution de rechange sur le marché des échanges, a-t-il précisé. Elliott Lavoie pourrait être rappelé en deuxième moitié de saison afin de combler la perte de Huchette. Le vétéran de 19 ans évolue cette saison avec l’Everest de Côte-du-Sud, au niveau junior AAA.