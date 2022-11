Mort à 49 ans de l'autrice américaine Julie Powell, du livre et film «Julie et Julia»

Julie Powell, écrivaine américaine qui avait accédé à une renommée internationale grâce à son blog et livre culinaires inspirés du best-seller des années 1960 sur la cuisine française de la cheffe Julia Child, est morte d'une crise cardiaque à 49 ans, selon le New York Times mardi.

Citant son mari, le journal indique que Julie Powell est décédée le 26 octobre à son domicile, dans l'État de New York.

Née et élevée à Austin, au Texas, elle travaille dans l'administration de la municipalité de New York, avant de lancer un blog qu'elle transforme en 2005 en livre à succès: «Julie and Julia: 365 Days, 524 Recipes, 1 Tiny Apartment Kitchen», traduit en français sous le titre «Julie et Julia: sexe, blog et bœuf bourguignon».

Sur un ton humoristique, Julie Powell commente et tente de réaliser les recettes de la célèbre cheffe cuisinière et animatrice de télévision californienne Julia Child (1912-2004), autrice en 1961 de l'immense best-seller «Mastering the Art of French Cooking» visant, à l'époque, à populariser la cuisine française auprès des femmes américaines.

Un film, «Julie & Julia» (2009), réalisé par Nora Ephron, a été directement adapté du livre de Julie Powell et de l'autobiographie de Julia Child («My Life in France») pour en faire un portrait des deux femmes avec les actrices Amy Adams pour Julie Powell et Meryl Streep pour Julia Child.

Le parcours de Julie Powell, disparue mercredi, a inspiré des dizaines de blogs de cheffes cuisinières et autrices culinaires et gastronomiques américaines telles que Dorie Greenspan, Ina Garten, Deb Perelman, Alison Roman et la Française Clotilde Dusoulier.

Deb Perelman s'est déclarée mardi sur Twitter «sous le choc d'avoir appris ce matin le décès de Julie Powell, la première blogueuse culinaire».

«Les livres (de Julie Powell) ont remis au goût du jour Julia Child auprès de la nouvelle génération, grâce à un ton rafraîchissant, informel et ancré dans la vraie vie, ce qui était assez rare» il y a 20 ans, a commenté Mme Perelman, du site Smitten Kitchen.