Pierre Huet posait des paroles sur les musiques de John McGale

Sur les dix chansons que l’on retrouve sur l’album Traversion, d’Offenbach, six ont été composées sur des musiques de John McGale. Le parolier Pierre Huet a écrit les paroles pour ces six titres.

Pierre Huet, qui écrivait des paroles pour Beau Dommage, avait eu vent, par une personne interposée, que Gerry Boulet était à la recherche de paroles de chansons à la suite du départ, en 1974, du parolier Pierre Harel. Huet était un fan d’Offenbach.

Une collaboration qui a débuté avec Mes blues passent pu dans ‘porte.

« J’ai écrit ces paroles dans un chalet, pour aller ensuite les proposer, autour d’une table, dans un bar, à Offenbach. Gerry m’a ensuite commandé des paroles pour d’autres chansons », a-t-il raconté, hier, à la suite du décès du guitariste John McGale.

John McGale et Breen Leboeuf venaient de se joindre à Offenbach à la suite des départs de Michel Lamothe et Roger Belval.

« Gerry m’amenait des maquettes de chansons. Les cassettes arrivaient les unes après les autres », a-t-il fait remarquer.

La pièce J’ai l’Rock’n’Roll pis toé est la première chanson sur laquelle j’ai travaillé à partir de musiques composées par Offenbach. C’était une composition de John McGale », a-t-il indiqué.

Sur les maquettes avec des chansons de John McGale, livrées par Gerry, les paroles étaient en anglais.

« Ce n’était pas de la traduction. J’écoutais la musique et la phonétique des paroles de John McGale pour ensuite écrire mes propres textes. La chanson Femme qui s’en va, par exemple, sur la maquette Funky Samba. Il proposait de bonnes musiques et mon défi était d’y mettre des paroles », a-t-il raconté.

Pierre Huet a aussi écrit les paroles de Deux autres bières, Les eaux qui dorment et Je l’sais ben sur des musiques de John McGale. Il a aussi écrit celles de Je chante comme un coyote et Bye Bye! Sur ce disque, considéré par plusieurs, comme étant le meilleur d’Offenbach.

Écriture sur le vif

Les paroles de huit des dix chansons que l’on retrouve sur Traversion d’Offenbach ont été écrites par Pierre Huet. Les paroles de ces chansons ont été écrites en trois semaines.

« J’étais en studio avec les gars pour compléter l’écriture phrase par phrase. Ils étaient un peu pressés avec du temps de studio limité. C’était un gros rush de création », a-t-il fait savoir.

Occupé en 1979 avec les débuts du magazine humoristique Croc, où il était, avec Hélène Fleury, co-fondateur, Pierre Huet, qui a aussi écrit pour Paul Piché, a poursuivi sa collaboration avec Offenbach avec les titres Fais-toi une idée et La chat sauvage, présents sur l’opus Tonnedebrick (1983) et Taxi Rock & Roll sur Rockorama (1985). Trois chansons, encore une fois, sur des musiques de John McGale.

« J’ai aussi arrêté parce que les musiques qu’Offenbach me proposait étaient moins intéressantes », a-t-il dit.

Pierre Huet précise qu’il n’était pas un ami proche du guitariste décédé lors d’une violente sortie de route, dans la nuit de samedi à dimanche, à Lacolle, en Montérégie.

« Les gars de Beau Dommage étaient mes amis. Avec John, c’était une relation amicale à l’intérieur d’une relation professionnelle. Je n’aurais pas eu le réflexe d’appeler John pour aller prendre une bière. On s’écrivait et on se voyait parfois lors d’événement et nous étions contents », a-t-il fait savoir.

Pierre Huet et John McGale se sont rencontrés en août dernier lors de la réédition du vinyle de l’album Traversion.

« Il m’avait demandé de lui écrire un texte inspiré par son style de vie. Je lui avais lancé un bout de phrase qui disait Je feel lousse dans mes jeans serrés. Il était parti à rire. Je suis retourné chez-moi et j’ai écrit un couplet et un refrain que je lui ai fait parvenir », a-t-il laissé tomber.