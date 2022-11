PLQ: le leadership est un privilège, pas un droit

La crise qui secoue le Parti libéral du Québec actuellement est fascinante. Les libéraux ont toujours fait preuve d’une discipline légendaire lorsqu’il y avait des tensions internes ou des guerres de clochers. Ce qui se disait en famille restait généralement dans la famille. Le front commun public des députés, des militants et des chefs était assez solide pour rendre bien des formations politiques jalouses.

Le secret de ce front commun? Une capacité des chefs à développer et à maintenir des relations humaines avec leurs députés. Un caucus, c’est une bibitte bien particulière. Ce n’est ni une équipe de hockey ni des employés d’une chaîne de montage. C’est avant tout un rassemblement de personnes qui tirent leur légitimité de leurs citoyens, qui ont des ego et des ambitions et qui s’attendent, légitimement et minimalement, à de la considération et à du respect. On ne dirige pas un député comme on dirige un subalterne. On gagne sa confiance, sa loyauté et éventuellement, la légitimité de pouvoir être «son» chef.

C’est exactement ce qui ne semble pas avoir été compris par le leadership actuel du PLQ et qui détonne. L’expulsion cavalière et inexpliquée de la députée Nichols du caucus a mis en lumière le style de leadership de la cheffe. Le refus catégorique de présenter des excuses, d’expliquer la décision et de s’amender prouve, hors de tout doute, que c’est l’incapacité de tisser des liens humains, basés sur la confiance mutuelle et la considération, qui est la source de ce conflit.

Diriger un caucus n’est pas un droit. C’est plutôt un rare privilège. Il vient avec des responsabilités et le devoir d’une certaine hauteur: celle de tirer vers le haut tous ceux qui font partie de l’équipe, plutôt que de leur demander de tirer le carrosse à coups de fouet. C’est aussi choisir ses batailles, faire des compromis et, oui, reconnaître ses torts.

Malheureusement, cela semble une mission impossible pour Mme Anglade, et pas seulement depuis hier. En refusant d'assumer la responsabilité de la pire défaite électorale de l’histoire du PLQ, en choisissant de mener la guerre à ses adversaires internes plutôt qu’à ceux des banquettes opposées, en refusant net de formuler de plates excuses devant un comportement inacceptable et une décision ridicule, Mme Anglade a de sérieuses questions à se poser.