Près de 85 % des Québécois ressentent de l’anxiété financière

Près de 85 % des Québécois vivent de l’anxiété financière, mais celle-ci s’avère plutôt légère, selon un nouvel indice dévoilé mardi par Centraide et Léger.

L’indice de l’anxiété financière se situe actuellement à 38,8 sur une base de 100, ce qui indique que l’anxiété demeure relativement légère pour l’ensemble de la population québécoise.

En effet, parmi les personnes interrogées qui disent ressentir de l’anxiété financière, seulement 42 % l’évaluent comme modérée à extrême.

Les causes d’anxiété les plus importantes sont le remboursement des dettes et l’argent disponible pour la retraite, les dépenses imprévues et l'incapacité à accéder à la propriété.

Plus d’un jeune sur deux de 18 à 34 ans (55 %) se retrouve dans ces niveaux.

«Le taux d’inflation qui ne cesse d’augmenter représente une grande source d’anxiété. Les résultats correspondent à ce que nous percevons sur le terrain: comme en plein cœur de la pandémie, la situation actuelle touche davantage les personnes vulnérables», a souligné Claude Pinard, président et directeur général de Centraide du Grand Montréal.

Des groupes de personnes à plus grand risque de pauvreté sont davantage représentés dans les niveaux d’anxiété sévère et extrême, notamment les répondants ayant un revenu familial annuel inférieur à 40 000 $, les chefs de famille monoparentale, les femmes, les personnes ayant une limitation fonctionnelle et celles sans diplôme d’études postsecondaires.

«Cet indice d’anxiété financière, développé pour Centraide, est une première, car il permet d’établir quels sont les liens intimes entre l’anxiété financière, la littéracie financière, l’état de santé mentale plus globale des Québécois et les facteurs socio-économiques qui les affectent», a ajouté Christian Bourque, vice-président exécutif, bureau de Montréal de Léger.

L’indice d’anxiété financière de Centraide résulte d’un calcul reposant sur trois grandes variables: la situation financière et familiale, la littératie financière, ainsi que la préoccupation envers divers aspects financiers (dépenses alimentaires et logement, remboursement des dettes, etc.).

L'indice découle d’un sondage mené en ligne sur la plateforme LEO entre le 25 août et le 20 septembre 2022, parmi un échantillon de 2001 Québécois âgés de 18 ans et plus.