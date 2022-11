QS veut rendre le transport en commun gratuit entre la Rive-Sud et Montréal

Québec solidaire (QS) propose un plan pratique pour anticiper les désagréments que ne manquera pas de provoquer la fermeture partielle du tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine jusqu’en 2025.

Le député Étienne Grandmont, responsable solidaire en matière de transports, anticipe des enjeux de mobilité catastrophiques en raison de ce mégachantier qui durera 3 ans et met l’échec sur le dos du gouvernement caquiste.

Pour voir la lumière au bout du tunnel, la formation politique de gauche propose quatre pistes concrètes pour bonifier l’offre de transport en commun, y compris la fréquence des bus, des trains et des traversiers.

Outre la gratuité du transport en commun entre la Rive-Sud et Montréal, QS veut notamment réduire de moitié les tarifs de transport dans l’agglomération de Longueuil et instaurer une voie réservée pour le covoiturage et les bus sur le pont Jacques-Cartier.

«Il faut agir sur l’ensemble du réseau, les solutions mises de l’avant par la ministre Guilbault sont bâclées et insuffisantes. Certaines seront en place quelques jours alors qu’on en a pour plus de 1000 jours de travaux!» a soutenu mardi le député de Taschereau.

«Il faut arrêter la gestion à la petite semaine de nos infrastructures en transport et penser à long terme. L’avenir de notre mobilité c’est le transport en commun arrimé avec de meilleures politiques d’occupation de notre territoire», a-t-il ajouté.