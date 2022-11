Semaine complexe au «fantasy football»

Avec six équipes en congé dans la NFL cette semaine, les amateurs de «fantasy football» peuvent s’arracher les cheveux en tentant de remplir les trous dans leur formation.

Le ballottage aura donc une importance capitale. Voici huit joueurs à cibler qui pourraient bien vous sauver la peau :

Justin Fields, quart-arrière (disponible dans 58 % des ligues Yahoo!)

Le pivot n’arrive pas à faire gagner les Bears de Chicago régulièrement, mais il vient de connaître plusieurs excellentes performances pour les poolers qui l’ont inséré dans leur formation. En effet, Fields a été l’un des 12 quarts-arrière les plus productifs lors des quatre dernières semaines d’activités de la NFL.

Jared Goff, quart-arrière (disponible dans 47 % des ligues Yahoo!)

Avec les retours au jeu du receveur de passes Amon-Ra St. Brown et du porteur de ballon D’Andre Swift, Goff pourrait connaître de bons moments prochainement. Les Lions de Detroit ont rendez-vous avec les Packers de Green Bay et les Bears dans les deux prochaines semaines, ce qui représente aussi de belles opportunités pour le vétéran de 28 ans.

Isiah Pacheco, porteur de ballon (disponible dans 66 % des ligues Yahoo!)

Le joueur de première année partage le travail avec Clyde Edwards-Helaire et Jerick McKinnon dans le champ arrière des Chiefs de Kansas City, mais prend de plus en plus de responsabilités. Même s’il n’a pas explosé encore cette saison, il y a de bonnes chances que cela se produise dans les prochains matchs. C’est aussi le moment de penser au futur. Son équipe a des affrontements favorables pour les éliminatoires dans le «fantasy football» et Pacheco ne restera pas longtemps disponible.

Khalil Herbert, porteur de ballon (disponible dans 36 % des ligues Yahoo!)

Même s’il est le numéro 2 derrière David Montgomery chez les Bears, Herbert a connu de bons matchs dans quatre des six dernières sorties des siens. L’entraîneur-chef Matt Eberflus a aussi déclaré qu’il avait l’intention de «l’utiliser activement».

Joshua Palmer, receveur de passes (disponible dans 73 % des ligues Yahoo!)

Avec la perte de Mike Williams et le malaise persistant de Keenan Allen chez les Chargers de Los Angeles, Palmer devient un incontournable. Il sera le numéro 2 de Justin Herbert contre les Falcons d’Atlanta, l’équipe qui a donné le plus de points aux receveurs jusqu’à maintenant cette saison.

Rondale Moore, receveur de passes (disponible dans 64 % des ligues Yahoo!)

Le retour au jeu de DeAndre Hopkins monopolise les meilleurs joueurs défensifs des clubs qui affrontent les Cardinals de l’Arizona. C’est un facteur favorisant Moore. La semaine dernière, il a attrapé sept des huit relais envoyés en sa direction pour des gains de 92 verges et un majeur.

Evan Engram, ailier rapproché (disponible dans 57 % des ligues Yahoo!)

Engram se retrouve dans nos suggestions pour une deuxième semaine consécutive, car il a de nouveau prouvé qu’il amasse des points sur une base régulière. L’ailier rapproché vient d’ailleurs de livrer sa meilleure performance de la saison et pourrait faire encore mieux contre les Raiders de Las Vegas ce dimanche.

Greg Dulcich, ailier rapproché (disponible dans 58 % des ligues Yahoo!)

Le porte-couleurs des Broncos de Denver ne jouera pas cette semaine et pourrait donc passer sous le radar dans votre ligue. Le joueur de première année a été un facteur dans les trois matchs qu’il a joués jusqu’à maintenant en 2022.