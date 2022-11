Statut de groupe parlementaire: Le PQ pourrait perdre des privilèges

Le gouvernement Legault hésite à accorder au Parti québécois les mêmes privilèges qu’en 2018 dans les négociations sur son statut à l’Assemblée nationale, selon le député Joël Arseneau. La formation souverainiste pourrait se retrouver sans chef ni leader parlementaire reconnus au Salon bleu.

Le PQ et Québec solidaire souhaitent être reconnus comme groupe parlementaire, même s’ils n’ont pas obtenu les douze députés ou 20% des voix requises par les règles de l’Assemblée nationale. Les négociations doivent débuter demain, à Québec.

Alors que le premier ministre François Legault s’était montré ouvert au principe après les élections, Joël Arseneau est ressorti déçu d’une rencontre préparatoire, hier après-midi, avec le leader parlementaire du gouvernement, Simon Jolin-Barrette. La CAQ se dit toujours prête à reconnaître le PQ, mais les avantages qui en découlent devront être négociés.

« Il nous a mentionné qu’on aurait certains outils parlementaires. Lorsqu’on a dit qu’on avait évidemment des besoins financiers pour le chef et pour le leader parlementaire, il ne s’est pas commis sur le chef et pour le leader parlementaire il a refusé net », déplore Joël Arseneau, qui mènera les négociations pour le PQ.

Nouvellement élu, Paul St-Pierre Plamondon pourrait donc se voir privé des privilèges qui viennent avec le statut de chef parlementaire : soit un service de recherche, une protection policière, un employé responsable de l’agenda, un chef de cabinet, un temps de parole plus long à la période des questions et lors de la réponse au discours du trône, etc.

« La reconnaissance du groupe parlementaire est indissociable de la reconnaissance du chef et de tous ses attributs », estime Joël Arseneau.

Au bureau de Simon Jolin-Barrette, on souligne que la reconnaissance des groupes parlementaires « doit faire l’objet de négociations entre les différents partis ».

« Nous sommes ouverts à reconnaître les groupes. Cela étant dit, nous ne discuterons ou ne négocierons pas sur la place publique. Nous vous tiendrons informés des décisions qui sont prises en temps et lieux », écrit son attachée de presse.

Opposition du PLQ

Jusqu’ici, c’est plutôt le Parti libéral du Québec qui s’opposait à octroyer le statut de groupe parlementaire à QS et au PQ, par crainte de les voir gruger son temps de parole en chambre.

Par la suite, le porte-parole de QS, Gabriel Nadeau-Dubois, a également évoqué la possibilité de ne pas reconnaître le PQ comme groupe parlementaire officiel. Mais Joël Arseneau assure que les discussions vont bon train avec le parti de gauche.

Pour le député des Îles-de-la-Madeleine, la formation souverainiste doit être reconnue malgré qu’elle ait fait élire seulement trois députés. Il souligne que son parti a obtenu 14,6% des voix, soit un peu plus que le PLQ. Mais les distorsions du système électoral font en sorte que les troupes de Dominique Anglade en sont ressorties avec 21 députés.

M. Arseneau prend également l’exemple de la Colombie-Britannique, où un parti politique peut être reconnu comme groupe parlementaire avec seulement deux députés, sur une législature de 87 élus.