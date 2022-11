Statut de groupe parlementaire: QS et le PQ vont négocier leur budget et leur temps de parole

D’importantes négociations débuteront demain pour déterminer les moyens accordés à Québec solidaire et au Parti québécois à l’Assemblée nationale. Tous deux réclament le statut de groupe parlementaire, en dépit de leurs résultats aux récentes élections.

Les représentants des divers partis ont rendez-vous à 11h00, mercredi, à l’Assemblée nationale afin de dénouer l’impasse survenue lorsque la cheffe libérale Dominique Anglade a annoncé son intention de ne pas reconnaître les deux autres partis d’opposition comme des groupes parlementaires, au lendemain des élections.

Avec respectivement onze et trois députés, QS et le PQ ne se voient pas attribué automatiquement ce statut qui accorde des budgets et, surtout, un temps de parole plus important.

Une formation politique doit obtenir au moins douze députés ou 20% des voix pour être reconnue d’office.

Si aucune entente n’est trouvée, les périodes de questions seront presque entièrement monopolisées par le PLQ.

Les élus des autres partis, eux, agiront officiellement comme des députés indépendants, avec un temps de parole réduit.

Peu après les élections, les libéraux expliquaient à micro fermé avoir fait une erreur en accordant ce statut à QS en 2018.

« Ça a permis à Québec solidaire de s’imposer et à François Legault d’ignorer Dominique Anglade. Ça nous a affaiblis. On aurait peut-être dû passer quelques mauvaises semaines, pour ensuite avoir plus de temps de parole pendant tout le mandat », confiait une source.

Déboires du PLQ

Mais entretemps, la situation s’est corsée pour Dominique Anglade, dont le leadership est affaibli avec l’expulsion de sa députée Marie-Claude Nichols la semaine dernière. Plusieurs ex-élus sont depuis sortis pour lui retirer sa confiance.

Dans ce contexte, le PLQ pourra-t-il faire preuve d’intransigeance envers deux partis qui ont obtenu sensiblement le même score que lui, mais un nombre de sièges très différent en raison des distorsions du système électoral?

Pour rendre l’exercice encore plus compliqué, QS a annoncé qu’il n’est pas nécessairement en faveur d’une pleine reconnaissance du PQ, mais plutôt d’un statut qui reflète son nombre de députés.

Nombreux dossiers

S’ajoute à cela le serment au roi, que les péquistes refusent de prononcer.

Leur chef, Paul St-Pierre Plamondon, réclame l’adoption d’une motion afin que ses élus puissent siéger sans prêter allégeance au roi Charles III. Il a besoin de l’appui d’une majorité d’élus pour y arriver.

Les solidaires ont aussi refusé de prononcer le serment, mais refusent de dire s’ils s’abstiendront de siéger en cas d’impasse.

Finalement, le chef conservateur Éric Duhaime réclame d’obtenir un accès à l’Assemblée nationale, malgré qu’il n’ait fait élire aucun député. Ayant lui aussi obtenu un score similaire aux autres partis d’opposition, il souhaite se voir accorder un bureau au sein du parlement et le droit d’y tenir des points de presse.