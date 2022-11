Tom Brady parle pour la première fois publiquement de son divorce

Mis à part un bref énoncé sur les réseaux sociaux vendredi dernier, Tom Brady n’avait toujours pas parlé publiquement de son divorce avec la mannequine vedette Gisele Bündchen. Il a profité de son balado hebdomadaire, lundi, pour faire le point sur sa situation personnelle.

• À lire aussi: Pratiquement 1 milliard $ à répartir dans le divorce de Tom Brady et Gisele Bündchen

• À lire aussi: Tom et Gisele, c'est fini! Le couple divorce aujourd'hui

• À lire aussi: Que faudra-t-il à Tom Brady?

Au cours de l’épisode de 28 min avec l’animateur Jim Gray, le célèbre quart-arrière des Buccaneers de Tampa Bay a répondu à deux questions sur le sujet, pendant un peu moins de deux minutes.

Sans plonger dans les détails et sans parler directement de son ex-épouse, Brady a plutôt choisi de comparer sa situation à celle que n’importe qui d’autre a pu vivre, même dans d’autres sphères moins publiques.

«Il y a plusieurs professionnels dans la vie qui doivent passer à travers des choses au travail et à la maison. La bonne nouvelle, c’est que la situation est très amicale et je suis vraiment concentré sur deux aspects. Prendre soin de ma famille et certainement de mes enfants. Deuxièmement, faire le meilleur travail possible pour gagner des matchs de football», a-t-il indiqué.

La maison et le travail

Sans lui demander directement si son divorce affectait son jeu, Jim Gray a plutôt demandé à Brady s’il lui était difficile de concilier sa vie personnelle et le football.

«C’est ce que les professionnels font. Tu te concentres sur le travail quand c’est le moment de travailler. Puis, quand tu rentres à la maison, tu te concentres sur les priorités à la maison. Tu peux seulement faire de ton mieux. C’est ce que je vais continuer de faire tant que je vais travailler et que je serai un papa», a-t-il répondu.

«J’ai dû composer avec toutes sortes de situations difficiles en 23 ans, sur le terrain et en dehors.

«Tout le monde a ses défis. Nous sommes tous humains. Nous faisons tous de notre mieux. J’ai des parents incroyables qui m’ont enseigné la bonne façon de faire les choses. Je veux être un bon père pour mes enfants et faire les bonnes choses moi aussi.»

Saison difficile

Difficile de ne pas faire un lien entre le divorce de Brady et Bündchen – qui étaient mariés depuis 2009 – et la saison qui ne se déroule pas rondement.

Les Buccaneers montrent un dossier de trois victoires et cinq revers. Comme quart-arrière partant dans la NFL depuis 2001, Brady ne s’est jamais retrouvé avec une telle fiche.

Les Buccaneers ont perdu cinq de leurs six derniers matchs, une situation que le légendaire athlète de 45 ans n’a jamais vécue non plus.

«Perdre, c’est nul. Mais personne ne se sent mal pour les Bucs. Nous le savons et nous devons changer la situation», a mentionné Brady.

Brady et Bündchen ont eu ensemble un garçon aujourd’hui âgé de 12 ans et une fille de 9 ans. Brady a aussi un autre fils de 15 ans, né d’une précédente union avec l’actrice Bridget Moynahan.