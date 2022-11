Un décès dans un immeuble à logements de Québec

Une personne aurait perdu la vie et deux autres individus auraient subi des blessures importantes, mardi soir, dans un immeuble à logements de Québec.

Les policiers de Québec devraient passer une longue nuit à éclaircir une situation grave survenue sur le chemin Sainte-Foy, à proximité de l’avenue Holland, dans le quartier Saint-Sacrement. Le SPVQ n’a toujours pas confirmé les informations obtenues.

Photo Agence QMI, Guy Martel

Les services d’urgence ont reçu un appel vers 21 h 10. Une chicane de voisins pourrait être à l’origine de la demande d’aide.

Guy Martel/Agence QMI

Un constat de décès aurait été fait sur les lieux, vraisemblablement en raison d’une mort évidente.

Un locataire aurait été blessé gravement au thorax et une autre plus légèrement à la tête. On ignore si la vie du premier pourrait être menacée.

Il est encore beaucoup trop tôt pour déterminer le rôle de chaque personne dans les événements.

Les enquêteurs devront d’abord établir si un crime violent a été commis et si oui, qui serait le suspect potentiel.