Un premier portrait de la saison

Voici notre premier classement hebdomadaire des gardiens de but de la saison 2022-23 et la première question est de savoir qui succédera à Igor Shesterkin, comme champion de notre course et récipiendaire du trophée Vézina.

Le Russe avait été un choix quasi unanime parmi les directeurs généraux qui l’ont consacré meilleur gardien de la saison régulière 2021-22, en vertu d’un dossier de 36-13-4, ,935 et 2,07. Shesterkin fut accompagné sur le podium par Jacob Markstrom, des Flames de Calgary et Juuse Saros, des Predators de Nashville.

Notre bulletin final présentait dans l’ordre Shesterkin, Saros et Markstrom.

Disons que c’est plutôt bien parti pour Shesterkin (16e), toujours invaincu en temps réglementaire avec les Rangers (5-0-2, ,913, 2,55), malgré des chiffres plutôt sobres. Saros (19e) et Markstrom (22e) ne sont pas encore au sommet de leur forme eux non plus.

Mais laissons de côté les stars établies car en début de saison, le plaisir est de découvrir les nouvelles sensations, incluant la révélation des séries 2022, Jake Oettinger. Leader de notre premier bilan, l’ancien Terrier de l’université de Boston a brillé en octobre chez les Stars avant de se blesser, samedi.

Dans la catégorie, nouveau titulaire. Oettinger n’est pas seul à se démarquer. Logan Thompson (4e) s’impose chez les Golden Knights et profite des blessures à Robin Lehner et Laurent Brossoit. Son partenaire, Adin Hill (6e) a aussi très bien fait.

Et que dire de Linus Ullmark (2e) chez les surprenants Bruins ? Son dossier est parfait (6-0-0, ,945, 1,70) et il vole du temps de jeu à son partenaire et grand ami, Jeremy Swayman. Bon départ pour Carter Hart (3e) à Philadelphie.

Les transfuges

Les champions de la coupe Stanley ont obtenu l’ancien auxiliaire de Shesterkin, Alexandar Georgiev (9e). À son premier mandat comme numéro un, le gardien à double nationalité (Bulgare et Russe) s’acquitte bien de sa tâche jusqu’à maintenant. À lui de s’établir, mais sa véritable mission est claire ; garder la coupe à Denver.

Ça gaze aussi pour l’expatrié, Darcy Kuemper (10e), qui a trouvé le chemin de Washington avec sa bague de la coupe Stanley composée de 669 diamants, 20 saphirs et 42 rubis. Ça doit donner le goût à Alexander Ovechkin d’en gagner une autre.

C’est plus difficile pour Jack Campbell (26e) à Edmonton, mais il est encore tôt. Gardez un œil sur son adjoint de 23 ans, Stuart Skinner. Matt Murray est sur le carreau à Toronto et Ilya Samsonov (12e) a encore des choses à prouver. Après avoir étonné à St. Louis, Ville Husso (8e) connaît un bon début à Detroit.

L’âge d’or

Du côté de l’âge d’or, Marc-André Fleury (29e), 38 ans bientôt, se replace après un départ cahoteux au Minnesota. L’irréductible Craig Anderson, 41 ans, a gagné ses trois départs, chez les Sabres, n’allouant que cinq buts en tout. Quatre gardiens de 37 ans évoluent dans le circuit Bettman, Jonathan Quick (Los Angeles), Brian Elliott (Tampa), Thomas Greiss (St. Louis) et Jaroslav Halak (Islanders).

Ah oui ! Coup de chapeau aux deux gardiens du Canadien Jake Allen (20e) et Samuel Montembeault ! On peut les créditer chacun d’une victoire volée. Il manque un match au second pour être dans notre tableau.

Ça ne va pas très bien à Vancouver, mais Thatcher Demko déçoit. Ça ne décolle pas non plus à Los Angeles pour Calvin Peterson.