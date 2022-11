Une offre alimentaire de plus

Photo courtoisie

Bien qu’ouverte depuis le 13 juillet dernier, la nouvelle succursale de la Piazzetta de Lévis, voisine de chez Vidéotron dans le secteur Saint-Nicolas (sortie 311 de l’autoroute Jean-Lesage), a été officiellement inaugurée le 26 octobre dernier lors d’un 5 à 7 très festif qui marquait aussi le lancement du nouveau menu mettant en vedette le canard d’ici. Plus d’une centaine de gens d’affaires de Lévis et d’invités spéciaux s’étaient déplacés pour vivre et goûter l’expérience gourmande, festive et familiale du nouveau restaurant de Saint-Nicolas, qui a nécessité des investissements de 800 000$ et qui a créé 25 nouveaux emplois. La succursale Piazzetta de Saint-Nicolas, qui fonctionne déjà à plein régime, est la 18e de la chaîne et le 3e établissement pour le franchisé Jacques Pelletier. Sur la photo du haut, de gauche à droite: le franchisé Jacques Pelletier, son épouse, Christiane Larose, sa fille Rosalie Pelletier, son fils Charles-Antoine Pelletier et sa belle-fille. Sur la photo du bas, deux employées de la Piazzetta de Saint-Nicolas: Virginie Gagnon et Oksanna Maranda.

Faire un pas de plus ensemble...

Photo courtoisie

La campagne Faire un pas de plus, ensemble, pour les enfants atteints de cancer et leur famille, avec le Défi têtes rasées Leucan, présentée par Proxim, en collaboration avec Chaussures Pop, Go Sport et Skechers, a connu récemment son aboutissement. Résultat: pas moins de 47 500$ ont été remis à Leucan lors d’un dîner-bénéfice à Deschaillons-sur-Saint-Laurent, là où se trouve le siège social des bannières Chaussures Pop et Go Sport, et où étaient rassemblés des employés, des franchisés des magasins et de familles Leucan, de même que des représentants de la compagnie Skechers. À noter que certains employés de l’entreprise Côté-Reco, le groupe franchiseur des magasins Chaussures Pop et Go Sport, a même décidé de faire un pas de plus en mettant leur tête à prix en signe de solidarité avec les enfants atteints de cancer. Johanne Simard, gérante de Chaussures Pop et de Go Sport de Chicoutimi, Jonathan Fortin, designer de chaussures pour Chaussures Pop et Claudia Tousignant, commis à l’entrepôt, ont relevé le Défi têtes rasées Leucan, amassant ensemble 4964,25$ pour Leucan.

Opération Nez Rouge

Photo courtoisie

C’est ce matin au PEPS de l’Université Laval, lors d’une conférence de presse en présence des principaux partenaires, que l’on connaîtra les détails et l’identité du ou de la porte-parole de la 39e campagne Opération Nez Rouge qui se tiendra du 25 novembre au 31 décembre 2022. À moins d’un retour en force de la pandémie, il s’agira d’un retour à la normale de l’Opération Nez Rouge après deux années pour le moins atypiques.

En souvenir

Photo courtoisie

Le 1er novembre 1987. Décès de l’ancien premier ministre du Québec René Lévesque (photo) à l’âge de 65 ans. Le fondateur du Parti québécois a été terrassé par un arrêt cardiaque alors qu’il dînait avec des amis à sa résidence de l’Île-des-Sœurs, à Montréal.

Anniversaires

Photo courtoisie

Alain Madgin (photo), associé directeur exécutif Québec chez TacTix de Québec, 56 ans... Sara-Maude Juneau, ex-golfeuse de la LPGA, native de Fossambault-sur-le-Lac, 35 ans... Maxime Beaulieu, professionnel de golf B2golf... Andrée-Anne Leclerc (Andee) participante à Star Académie 2012, 32 ans... Gaétan Demers, président et propriétaire d’Automobiles A. Gosselin de Saint-Nicolas... Fabrice Luchini, acteur français, 71 ans... Salvatore Adamo, chanteur compositeur italo-belge, 79 ans... Raynald Journault, ex-directeur des ventes au FM 93 Québec et consultant chez Raynald Journeault Média Inc., 82 ans... Gary Player, golfeur, champion de la PGA en 1962 et 1972, 87 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 1er novembre 2020: Michel Auger (photo), 76 ans, journaliste vedette qui avait échappé à la mort sous les balles des Hells Angels dans le stationnement du Journal de Montréal en 2000... 2019: Gilles Fontaine, 71 ans, astrophysicien de renommée internationale né à Lévis... 2018: Alain Chevalier, 87 ans, cofondateur du groupe français Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH)... 2012: Pascual Perez, 55 ans, ex-lanceur des Expos de Montréal (de 1987 à 1989)... 1999: Jean Coutu, 74 ans, comédien de théâtre, de radio, de télévision et de cinéma... 1999: Walter Payton, 45 ans, le meilleur porteur de ballon de l’histoire de la NFL... 1995: Paul Vachon, 82 ans, industriel, le «père» du célèbre gâteau Jos Louis... 1987: René Lévesque, 65 ans, ancien premier ministre du Québec...