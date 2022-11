Plusieurs régions donnent maintenant le véritable temps d’attente aux urgences

Vous cherchez quelle urgence est la moins achalandée dans votre coin? Ne vous fiez pas à la statistique sur le taux d’occupation, qui ne tient compte que des civières. Heureusement certains établissements ont pris l’initiative de rendre public le temps d’attente pour voir un médecin dans les salles d’urgence, sauf que l’information est peu connue ni offerte partout.

À titre d’exemple, au début du mois d’octobre à l’hôpital de Saint-Raymond dans Portneuf, le temps d’attente pour la clientèle ambulatoire -celle qui arrive par ses propres moyens et n’est pas hospitalisée- dépassait les huit heures, selon les informations recueillies. Pourtant, le taux d’occupation affiché sur le site d’Index Santé n’était que de 14%.

«Le taux d’occupation représente l’achalandage pour la clientèle installée sur civière par rapport au nombre de civières fonctionnelles et non l’achalandage dans le secteur ambulatoire de l’urgence (salle d’attente). Il n’y a pas de lien direct entre le taux d’occupation sur civière et le nombre de personnes présentes dans la salle d’attente», précise Robert Maranda, des relations médias du MSSS.

Index Santé, qui est indépendant du gouvernement, souligne utiliser les chiffres de la Console provinciale des urgences (CPU). Cette dernière compile des données de toutes les urgences en temps quasi réel à partir d’informations de nombreux logiciels de gestion des urgences explique le MSSS sur son site.

Index Santé «ne recommande pas de consulter cette page (occupation des urgences) afin de choisir une urgence plutôt qu’une autre». Mais le gouvernement, sur le site de Données Québec, propose un lien vers Index Santé et écrit que «l’objectif est de trouver l’urgence la moins achalandée».

Données ambulatoires

Le secret semble bien gardé, mais de tels chiffres sont publiés par certains établissements.

Le CHU de Québec, qui regroupe cinq hôpitaux de la Capitale nationale, le fait «sur une initiative de l’établissement», explique son porte-parole Bryan Gélinas.

À statistiques.chudequebec.ca, l’institution publie clairement des données pour chacun de ses hôpitaux mises à jour aux cinq minutes.

Hier à 14h15, par exemple, le CHU comptait 45 personnes dans sa clientèle ambulatoire. Quatre s’étaient ajoutées au cours de la dernière heure et l’attente moyenne était de 2,8 heures. À l’hôpital du Saint-Sacrement l’attente n’était que de 0,6 heure, mais à Saint-François d’Assise elle était de 3,3 heures.

Les statistiques de la veille sont aussi présentées pour permettre de constater si l’évolution de la situation. Les deux urgences en santé mentale du CHU publient aussi leurs données.

Des statistiques bien plus détaillées sur le taux d’occupation sur civière sont également disponibles avec la variation horaire et la durée moyenne du séjour.

Hier à 14h15, le taux d’occupation allait de 105% à 140% selon l’établissement. L’attente sur civière était de 9,4 heures au CHUL, mais de 21,2 à Saint-François d’Assise.

Pas nouveau

M. Gélinas ajoute que les données présentées proviennent des systèmes internes de l’institution. Et l’initiative n’est pas nouvelle.

«Ces données sont disponibles depuis 2019, mais une mise à jour a été effectuée cet automne», précise-t-il

Si aucune donnée ne permet de mesurer l’impact de la publication de ces statistiques sur la fréquentation des urgences en période de pointe, Bryan Gélinas souligne que «l'intention du CHU est de favoriser une consultation éclairée des usagers en amont de leur visite aux urgences.»

Autres exemples

Le Journal a trouvé trois autres organisations qui aussi publient les données sur l’attente à l’urgence ambulatoire. Il s’agit du CISSS de la Côte-Nord, de l’hôpital de la Cité-de-la-Santé à Laval et du CISSS des Laurentides.

Par contre, les données ne sont pas présentées de manière aussi pratique que celles du CHU, ni mises à jour aussi fréquemment.

Le CHU de Québec offre des statistiques très complètes sur l’attente en urgence tant du côté ambulatoire que sur civières.

Des régions qui donnent l’heure juste

Capture d'écran / statistiques.chudequebec.ca

-Données sur l’attente ambulatoire pour les 5 hôpitaux

-Données complètes pour l’attente sur civières

-Mises à jour aux cinq minutes

-Mise en page très conviviale

Capture d’écran CISSS de la Côte-Nord

-Temps d’attente pour 8 urgences du territoire

-Chiffres selon la priorité au triage (P1-P5)

-Mise à jour aux heures

Capture d’écran Cité-de-la-Santé

-Nombre de patients ambulatoires

-Graphique de la variation du nombre de patients

-Mise à jour aux heures

Capture d’écran CISSS des Laurentides

-Nombre de patients priorité P4 et P5

-Nombre total de patients

-Mise à jour aux heures