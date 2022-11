Valeur des équipes: le CH dans le top 3

Les Maple Leafs de Toronto constituent cette année l’équipe de la Ligue nationale de hockey (LNH) ayant la valeur financière la plus élevée, soit 2,12 milliards $US.

C’est du moins ce qu’a indiqué mardi le site spécialisé Sportico, précisant que les Leafs devancent les Rangers de New York (2,01 milliards $) grâce à une hausse de 6 % en 2022. Le même site avait diffusé une liste similaire l’an passé et le club de la Ville Reine était encore au sommet. Ces données diffèrent ainsi de celles de «Forbes» qui a accordé le premier rang aux Blueshirts dans les sept dernières années; habituellement, le magazine publie son classement annuel en décembre.

Pour ce qui est du Canadien de Montréal, il demeure troisième, d’après Sportico. Sa valeur estimée à 1,7 milliard $ est en hausse de 8 %. «Forbes» l’avait également placé à cet échelon dans ses listes précédentes.

Les Blackhawks de Chicago (1,44 milliard $) et les Bruins de Boston (1,41 milliard $) complètent le top 5 de Sportico. Par ailleurs, les Sénateurs d’Ottawa affichent la plus forte progression, soit 21 %. À 655 millions $, ils sont désormais au 27e rang, en hausse de deux crans. Malgré une amélioration de 13 % de leur valeur, les Coyotes de l’Arizona occupent la cave à 465 millions $, bien loin des Panthers de la Floride, 31es à 595 millions $.

La moyenne globale des concessions de la LNH est de 1,01 milliard $, 9 % plus haute qu’il y a un an. À titre comparatif, c’est nettement inférieur que celles des Ligues majeures de baseball (2,31 milliards $), de la NBA (2,58 milliards $) et surtout de la NFL (4,14 milliards $). Pour sa part, la Major League Soccer (MLS) se situe à 582 millions $, mais elle représente le circuit, parmi les cinq évoqués, ayant le meilleur ratio revenus-valeur pour 2022. La moyenne des revenus des clubs de la MLS est de 57 millions $ pour la présente année.

Les équipes de la LNH ayant la valeur financière la plus élevée, d’après Sportico

1-Maple Leafs de Toronto, 2,12 milliards $US

2-Rangers de New York, 2,01 milliards $US

3-Canadien de Montréal, 1,7 milliard $US

4-Blackhawks de Chicago, 1,44 milliard $US

5-Bruins de Boston, 1,41 milliard $US

6-Kings de Los Angeles, 1,39 milliard $US

7-Flyers de Philadelphie, 1,35 milliard $US

8-Oilers d’Edmonton, 1,29 milliard $US

9-Capitals de Washington, 1,22 milliard $US

10-Red Wings de Detroit, 1,12 milliard $US

27-Sénateurs d’Ottawa, 655 millions $US

32-Coyotes de l’Arizona, 465 millions $US