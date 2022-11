LESSARD, Claudette



À l'hôpital du Saint-Sacrement, le 16 octobre 2022, à l'âge de 79 ans, est décédée dame Claudette Lessard, fille de feu M. Napoléon (Paul) Lessard et de feu dame Germaine Asselin. Elle demeurait à Québec (arrondissement Beauport). La famille accueillera parents et ami(e)s à la résidence funérairede 9h à 10h50.et de là au cimetière de St-François-de-l'Île- d'Orléans. Pour ceux qui le désirent, il sera possible de visionner la cérémonie en direct ou en reprise via https://funeraweb.tv/fr/diffusions/62704. Elle laisse dans le deuil son frère, sa sœur et ses belles-sœurs de la famille Lessard: feu Paul-Henri (feu Gisèle Breton, Ghislaine Sergerie), feu Olivette (feu François Picard), feu Jean-Louis, Gisèle (feu Marcel Picard), feu Gaston (feu Georgette Lachance), feu Denise, Gilles (Line Pichette); sa nièce: Chantale Lessard (Mario Siméon) et leurs enfants Anthony et Rosalie, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer 1040, ave Belvédère, bureau 214, Québec G1S 3G3 Tél. 418 683-8666 www.cancer.ca