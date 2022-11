RANCOURT, Aline Ouellet



À l'Hôpital de la région de Thetford, le 29 octobre 2022, est décédée à l'âge de 87 ans et 10 mois, Mme Aline Ouellet, épouse de M. Claude Rancourt, domiciliée à Thetford Mines. Elle laisse dans le deuil son époux Claude, avec qui elle a partagé les 65 dernières années, ses enfants: Marc et Simon Rancourt, ses petits-enfants: Yves et Charles-Antoine Rancourt et Alexandra Labbé. Elle demeurera dans le doux souvenir de ses arrière-petits-enfants: Charlie-Ann, Théodore et Béatrice. De la famille Ouellet, elle était la fille de feu Xavier Ouellet et de feu Arthémise Thiboutot, la soeur de feu Alfred, feu Roger (feu Louise St-Laurent), feu Jeanne d'Arc (feu Charles- Eugène Rivard), feu Élysé, feu Réginald, feu Clément (feu Georgette Bergeron), feu Léonard et feu Gisèle (feu Paul Langelier). Sont également touchés par son départ, ses neveux et nièces et de nombreux autres parents et amis(es). Vous pourrez offrir vos condoléances à la famille le vendredi 4 novembre de midi 30 à 13 h 45 auGamache & Nadeau590, rue St-Alphonse SudThetford MinesLa famille désire remercier Dre Paule Donati-Daoust, de même que le personnel du 3e étage de l'Hôpital de la région de Thetford, pour les bons soins prodigués à Mme Aline Ouellet. Un grand merci également à Mme Mélanie Roy, infirmière auxiliaire et voisine de Mme Ouellet, pour ses bons soins et ses délicates attentions. Votre sympathie à la famille peut se traduire par un don à la Fondation de l'Hôpital de la région de Thetford.