À six jours d'élections cruciales, Biden alerte sur la démocratie et s'escrime à juguler l'inflation

WASHINGTON | À six jours d'élections de mi-mandat décisives pour le président Biden, son camp tentait tant bien que mal d'axer le débat sur les risques pour la démocratie, même si les questions économiques, plus favorables aux républicains, se font omniprésentes dans la campagne.

• À lire aussi: Les États-Unis «de plus en plus préoccupés» par une potentielle frappe nucléaire russe

• À lire aussi: Le secrétaire d’État américain, Antony Blinken, visite Recyclage Lithion

• À lire aussi: Élections de mi-mandat: les plus loyaux soldats de Trump sont prêts

Accusant le dirigeant d'une gestion « cruelle » de l'économie, les républicains se montrent de plus en plus confiants dans leurs chances de priver le président démocrate de ses majorités le 8 novembre.

Lors de ces élections de mi-mandat, les « midterms », les Américains sont appelés à renouveler l'ensemble des 435 sièges de la Chambre américaine des représentants et un tiers du Sénat. Toute une série de postes de gouverneurs et d'élus locaux sont également en jeu.

Or selon un sondage de l'université Quinnipiac publié mercredi, 36% des Américains estiment que l'inflation est l'enjeu le plus « urgent » auquel le pays est confronté. Le droit à l'avortement, autour duquel les démocrates ont tenté de mobiliser leur base, arrive en deuxième place, à seulement 10%.

« Payer les courses »

Organisées deux ans après la présidentielle, ces élections se convertissent de fait en référendum sur l'occupant de la Maison Blanche. Elles sont toujours périlleuses pour le pouvoir en place.

Cherchant à échapper au vote sanction, Joe Biden veut donner l'impression d'être à la manoeuvre, proche de la classe moyenne qu'il affectionne. Et de dépeindre l'opposition républicaine en parti des riches.

En début d'après-midi, quelques minutes après une nouvelle décision de la banque centrale américaine sur les taux d'intérêt, le dirigeant démocrate détaillera ainsi comment ses grands plans d'investissements « créent des emplois bien rémunérés » et permettent aux Américains de faire des économies.

Comme sur le prix exorbitant de l'insuline, qui grâce à une réforme sociale adoptée en août, sera bientôt plafonné pour les seniors.

« C'est plus d'argent à la fin du mois pour payer les courses, pour faire réparer votre voiture, faire des courses de Noël », a-t-il affirmé dans un tweet mercredi.

Mais le message peine à percer.

Selon les enquêtes d'opinion les plus récentes, l'opposition républicaine a de très grandes chances de s'emparer de la Chambre. Le sort du Sénat reste plus incertain.

Affrontant un vent défavorable, le parti démocrate a appelé ses plus gros poids lourds à la rescousse, comme l'ancien président Barack Obama et ses incontestables talents oratoires pour mobiliser ses troupes.

« Si vous êtes angoissé ou frustré en ce moment, ne vous plaignez pas. Ne faites pas la sourde oreille. Ne laissez pas l'autre camp vous convaincre que votre vote ne compte pas », a plaidé Barack Obama, qui sera dans l'État très disputé de l'Arizona mercredi.

« Menace » pour la démocratie

La capitale de l'État, Phoenix, est la ville ayant connu la plus forte hausse des prix du pays -- 13% en un an.

Dans cet État, tous les projecteurs sont braqués sur le poste de gouverneure, où l'ancienne journaliste Kari Lake, figure emblématique du trumpisme, mène d'une courte tête dans les sondages face à sa rivale démocrate.

En plus d'attaquer quotidiennement Joe Biden sur sa gestion de l'inflation, la candidate républicaine continue de dénoncer le résultat de la présidentielle de 2020, assurant que l'élection a été volée à Donald Trump, malgré les innombrables preuves du contraire.

La quinquagénaire menace aussi de ne pas reconnaître le résultat de son propre scrutin, ce qui donne des sueurs froides aux démocrates.

D'autant que l'ancien président Donald Trump, qui n'a jamais reconnu sa défaite à la présidentielle de 2020, semble se préparer à contester le résultat des « midterms », s'ils venaient à être défavorables aux républicains.

« C'est reparti! Des truquages électoraux! », a déclaré mardi le milliardaire républicain, omniprésent dans la campagne, sur son réseau social, Truth Social.

Le nombre record de candidats niant l'élection de Joe Biden, la désinformation partagée à travers les réseaux sociaux et les profondes divisions politiques du pays font craindre aux autorités des actes de violence en marge du scrutin.

Certains agents électoraux et élus ont d'ores et déjà dit avoir constaté une hausse des menaces et intimidations.

Face à « ceux qui cherchent à saper la confiance dans la démocratie », Joe Biden prononcera un deuxième discours mercredi, a fait savoir le parti démocrate.

Le président alertera sur la « menace de ceux qui nient les élections » et soulignera « les enjeux que les élections de la semaine prochaine représentent pour la démocratie », ont-ils affirmé.