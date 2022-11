Agression contre un arbitre à Saint-Hyacinthe: le parent suspendu de ses fonctions de DG de Tel-Aide

Le parent qui aurait agressé un arbitre lors du match de football collégial de son fils samedi à Saint-Hyacinthe vient d’être suspendu de ses fonctions à titre de directeur général de Tel-Aide dans la région du Suroît.

«C’est un geste déplorable et inadmissible qui lui est reproché, a indiqué Henri-Paul Munger, trésorier de l’organisme à but non lucratif établi dans la région de Salaberry-de-Valleyfield. On l’a convoqué d’urgence hier et il est depuis suspendu pour une période indéterminée. Ce ne sont pas du tout des valeurs qu’on véhicule et qu’on cautionne, particulièrement compte tenu de l’impact et du rôle qu’il joue dans l’organisation.»

Tension palpable

L’incident violent est survenu en soirée, alors que les Lauréats de Saint-Hyacinthe affrontaient le Noir et Or de Salaberry-de-Valleyfield. Dès le début du match, la tension était palpable. Des partisans ont raconté au Journal qu’une «certaine provocation» et une «énergie intense» se sentaient jusque dans les gradins. À la fin de la première demie, un arbitre a annulé un touché. C’est cette décision qui aurait mis le feu aux poudres, alors qu’un échange verbal houleux a éclaté entre l’officiel et Pascal Champagne, le père d’un joueur du Noir et Or.

Puis, l'homme de 47 ans l'aurait poussé au sol, avant de lui asséner des coups.

L’intervention des policiers de la Sûreté du Québec a été nécessaire. Les deux hommes impliqués dans l’incident ont porté plainte l’un contre l’autre, si bien qu’ils ont tous les deux été arrêtés et libérés avec conditions.

L’officiel a subi une commotion cérébrale, une fracture d'une côte, en plus d'avoir une dent partiellement cassée. Il est désormais en arrêt de travail.

Santé mentale et écoute active

Pascal Champagne dirigeait depuis quelques années l’organisme Tel-Aide de la région du Suroît, un service d’écoute anonyme et gratuit reconnu en santé mentale. Il est plutôt connu dans les environs, lui qui est assez présent sur les réseaux sociaux et qui multiplie les entrevues dans les médias locaux pour parler de santé mentale et d’écoute active, entre autres. Ironiquement, le père de famille est connu par d'autres parents de l'équipe pour avoir un comportement parfois déplacé envers les officiels et pour son caractère bouillant lors des matchs, selon nos sources.

Comme une enquête policière est en cours et que des accusations criminelles pourraient être déposées éventuellement, il ne semblait pas logique pour le conseil d’administration de l’organisme de lui permettre de demeurer en poste.

Rencontré chez lui ce matin, Pascal Champagne n'a pas souhaité émettre de commentaires.

Comme les deux équipes doivent s’affronter de nouveau samedi pour les demi-finales, des mesures de sécurité supplémentaires ont été prises, a confirmé Gustave Roel, président-directeur général du Réseau du sport étudiant du Québec. Le Cégep de Saint-Hyacinthe déploiera notamment un plus grand nombre d’agents de sécurité sur le terrain et la Sûreté du Québec risque d’être présente.