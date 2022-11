Allégations d’inconduite sexuelle: Arcade Fire en plein chaos

Critiques mitigées, fans contrariés, salles loin d’être remplies, la nouvelle tournée mondiale d’Arcade Fire n’a visiblement pas eu le départ escompté. Visé cet été par des allégations d’inconduites sexuelles, le chanteur Win Butler retrouvera dans un mois, le 3 décembre, le public québécois dans un Centre Bell qui compte des milliers de billets encore disponibles. Retour sur les dernières semaines chaotiques du groupe qui a jadis été la fierté de Montréal.

Un scandale éclabousse Arcade Fire

Le 27 août, à trois jours du début de la tournée mondiale d’Arcade Fire en Europe, le réputé média américain Pitchfork lance une bombe : le chanteur du groupe Win Butler aurait eu des inconduites sexuelles envers quatre personnes. Dans les témoignages recueillis, plusieurs faits se seraient déroulés à Montréal. Win Butler répond à ces allégations en affirmant qu’il s’agissait de rapports tous consentants. Sa femme Régine Chassagne l’appuie. La tournée se poursuit comme prévu.

Des critiques mitigées en Europe

Lors des deux premiers concerts de la tournée, à Dublin en Irlande, quelques spectateurs rencontrés par des médias locaux mentionnent ne pas être au courant de la récente controverse. D’autres reconnaissent être allés au spectacle un peu à reculons, faute d’avoir pu se faire rembourser leur billet. Des vidéos de ces concerts montrent une foule très enthousiaste, comme dans les belles années du groupe. Dans les médias, par contre, on peut y lire plusieurs critiques tièdes, voire très négatives. The Financial Times lui donne une note de deux étoiles sur cinq, écrivant que le groupe « autrefois formidable » souffre maintenant « d’une crevaison lente ».

Feist et Beck quittent le bateau

En Europe, après seulement deux prestations en première partie d’Arcade Fire, la chanteuse canadienne Feist annonce qu’elle se retire de la tournée. Dans un long message sur les réseaux sociaux, elle mentionne notamment que « rester sur la tournée mondiale signifie que je défends ou que j’ignore le tort causé par Win Butler, et partir impliquerait que je sois juge et jury. » Après un silence radio de plusieurs semaines, Beck annonce à son tour qu’il ne participera pas à la portion nord-américaine de la tournée. Le groupe d’origine haïtienne Boukman Eksperyans est appelé à la rescousse et se charge des premières parties pour le reste du calendrier.

Des billets disponibles à profusion

Alors que plusieurs s’attendaient à ce qu’Arcade Fire annule sa tournée cet été, le groupe a choisi de poursuivre, contre vents et marées. Pour le fondateur de Pop Montréal, Dan Seligman, qui a côtoyé étroitement le groupe, cette décision n’est pas surprenante car une telle tournée coûte des « millions et millions de dollars ». Les musiciens pourraient toutefois perdre de l’argent dans cette histoire, car la majorité de leurs concerts en Europe n’affichaient pas complet. Encore pire : de nombreux spectateurs tentent de revendre leurs billets. À Toronto, on a compté plus de 1000 billets disponibles en revente sur le site Ticketmaster pour le spectacle du 1er décembre. À Montréal, ce sont près de 800 billets que les gens veulent revendre, pour le concert du 3 décembre. La tâche sera difficile pour eux, car il reste au moins 2000 billets toujours disponibles au Centre Bell.

Quel avenir pour Arcade Fire?

En Europe, dans les premiers échos sur le début de la tournée du groupe en août, on parlait de musiciens qui jouent de façon désincarnée et qui n’ont pas d’interaction entre eux. Certains observateurs pessimistes allaient même jusqu’à dire que le groupe pourrait très bien se séparer après cette tournée. Pour Dan Seligman, si les membres d’Arcade Fire veulent un jour sortir un autre album et repartir en tournée, il faudra qu’ils attendent très longtemps. « Parce que ce sera quelque chose de stressant pour eux. » Quant à la ville de Montréal, qui était si fière de la bande à Win Butler, on peut presque parler d’une peine d’amour. « Le groupe faisait partie de la mythologie de la ville, au même titre que Leonard Cohen et Céline Dion, dit Dan Seligman. Ce qui est arrivé fait mal collectivement. »