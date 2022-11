Arrêtée et emprisonnée en Australie: Isabelle Lagacé se confie dans «Cocaïne, prison et likes»

La bande-annonce de «Cocaïne, prison et likes: la vraie histoire d’Isabelle», minisérie documentaire dans laquelle sont racontées l’arrestation et la condamnation de deux Québécoises pour importation de cocaïne en Australie, a été dévoilée mercredi.

• À lire aussi: Mélina Roberge: son goût du luxe l’a menée en prison pendant cinq ans

• À lire aussi: Mélina Roberge: la prison d’Instagram

En 2016, les autorités australiennes avaient passé les menottes à Isabelle Lagacé et à Mélina Roberge – ainsi qu’à un homme plus âgé qu’elles – après une impressionnante saisie de drogue, l’une des plus importantes de ce pays, à bord d’un luxueux bateau de croisière qui mouillait dans le port de Sydney. Les deux jeunes femmes, qui avaient fait un périple de rêve de deux mois abondamment documenté sur leurs réseaux sociaux, ont ensuite été emprisonnées au pays des kangourous. Après plusieurs années derrière les barreaux, elles ont pu rentrer au bercail.

Ces arrestations avaient fait les manchettes aux quatre coins du globe et Isabelle, qui a été impliquée dans ce réseau international de trafic de stupéfiants en tant que «mule», relate les multiples rebondissements de cette aventure dans les trois épisodes de la série, qui sera disponible dès le 2 décembre sur Crave.

Produite par Urbania et Connect 3 Media, en collaboration avec Bell Média, «Cocaïne, prison et likes: la vraie histoire d’Isabelle» est une réalisation de Sébastien Trahan. La série sera également disponible en anglais.

«Sans filtre»

Quant à elle, la Granbyenne Mélina Roberge, qui avait 22 ans lors de son arrestation en Australie, a décidé de relater son expérience dans le livre «Sans filtre», publié en septembre dernier aux Éditions du Journal et qu’elle cosigne avec la journaliste Claudia Berthiaume du «Journal de Montréal».