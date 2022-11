Aux portes du baseball majeur: le gros cogneur québécois Édouard Julien parmi les meilleurs en Arizona

TEMPE, Arizona - Il suffit d’entamer la conversation avec le Québécois Édouard Julien pour constater à quel point il déborde de confiance. Et c’est tant mieux, car il en faut une bonne dose pour espérer atteindre un jour le baseball majeur.

«Non, je ne suis pas surpris, tranche rapidement Julien, à propos de son récent rendement offensif. C’est mon objectif de bien frapper à tous les jours.»

Âgé de 23 ans, l’espoir des Twins du Minnesota, repêché en 18e ronde par cette même organisation en 2019, fait grandement jaser ces jours-ci au sud de la frontière. Après une campagne fructueuse au niveau AA, avec le Wind Surge de Wichita, l’athlète originaire de Québec s’illustre actuellement dans l’Arizona Fall League (AFL), un circuit automnal rassemblant les meilleurs espoirs du baseball affilié.

Démontrant de la puissance, Julien vient d’ailleurs d’être sélectionné pour participer au concours de circuits de l’AFL, prévu samedi, à Mesa. Il mettra ainsi la table pour sa présence au match des étoiles de la ligue automnale, nommé «Fall Stars Game», le lendemain au même endroit.

Approche au bâton

Après Abraham Toro, Charles Leblanc et Otto Lopez, trois Québécois ayant joué dans les majeures en 2022, Julien pourrait bien être le prochain représentant de la Belle Province à participer à un match des grandes ligues.

«Je ne m’attarde pas encore à l’an prochain, je suis concentré sur ce que je fais présentement, tranche-t-il, sachant notamment qu’il doit continuer à parfaire son jeu défensif au deuxième coussin. Après l’automne, je réfléchirai à mes objectifs pour 2023. Je m’occupe juste de ce qui se passe en ce moment.»

«À chaque fois qu’il y a un lancer dans la zone des prises, j’essaie de prendre un bon élan», résume par ailleurs le Québécois, à propos de son approche au bâton.

À première vue, le concept peut sembler anodin, mais en agissant de la sorte, Julien diminue ses probabilités de frapper mollement la balle. En découlent quelques circuits, une intéressante moyenne au bâton et un hallucinant taux de présences sur les sentiers.

«C’est l’une de mes forces de me rendre souvent sur les buts, dit-il. Je n’ai pas changé mon approche dans l’Arizona Fall League.»

Des statistiques intéressantes

Et comment? En 16 matchs jusqu’ici dans l’uniforme des Desert Dogs de Glendale, le jeune Québécois a foulé les sentiers 38 fois en 73 apparitions au marbre.

Il est fréquent pour les amateurs de baseball de déterminer l’efficacité d’un joueur par sa moyenne au bâton, mais le taux de présences sur les buts représente une statistique tout aussi intéressante, sinon davantage. Dans le cas de Julien, il parvient à «embarquer sur les poches» plus d’une fois sur deux, cet automne. Dans le monde du baseball professionnel, c’est énorme!

Affichant ainsi un taux de ,521, Julien a obtenu 20 coups sûrs, dont quatre circuits, mais aussi 15 buts sur balles en plus d’être atteint à trois reprises. Plus tôt cette année avec son club de Wichita, il avait maintenu une moyenne de ,300 et un taux de présences sur les sentiers de ,441, totalisant par ailleurs 17 circuits en 113 parties.