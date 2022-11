Après deux années de présentation virtuelle, le Centre Durocher est de retour ce soir, dès 17 h 30, au 680, rue Raoul-Jobin, avec son 48e cocktail-bénéfice au profit des enfants de la Basse-ville de Québec. Présenté sous la présidence d’honneur de Jean-François Lafrance (photo), pharmacien propriétaire affilié à Familiprix des pharmacies Familiprix Jean-François Lafrance de la région de Québec, ce cocktail est la principale source de financement du Centre Durocher et assure du même coup à sa communauté jeunesse l’accès à des services éducatifs, préventifs et récréatifs. Bouchées, bières, vins, réseautage et encan interactif seront au rendez-vous, de même qu’un service de voiturier. Renseignements, pour faire un don ou pour participer au cocktail-bénéfice (150 $) : centredurocher.org.

Parmi les meilleures

Bravo à Sophie Paquet (photo), conseillère principale en gestion de patrimoine et gestionnaire de portefeuille chez Groupe financier Brunet Gilbert Paquet, Financière Banque Nationale (FBN) de la Grande-Allée à Québec, qui se retrouve sur la très prestigieuse liste du Canada’s 150 Top Wealth Advisor (en gestion de patrimoine) en 2022. Celle qui a commencé sa carrière à la FBN en 2008 est une conseillère financière de troisième génération suivant les traces de son père et de son grand-père. Ses implications furent nombreuses à Québec avec ses titres d’ambassadrice et ancienne présidente du conseil d’administration du Y des femmes de Québec et porte-parole du comité des grands donateurs de Centraide. Elle a fait des collectes de fonds pour le compte de l’Externat St-Jean-Berchmans, de l’Orchestre symphonique de Québec et du Musée national des beaux-arts du Québec, entre autres.

Halloween différente

Bien que le noir soit souvent à l’honneur dans les déguisements pour la fête de l’Halloween, le Manoir de la Rivière, une résidence pour personnes aînées de Cap-Rouge, a fait les choses différemment avec la tenue d’un « Dîner en blanc » en l’honneur de ses trois (3) centenaires. Chaque membre du personnel, la direction, et bien sûr tous les résidents ont été invités à porter du blanc comme vêtements, et de l’argent et de l’or comme accessoires. Sur la photo, les trois centenaires en vedette : Réal Martineau, 101 ans, Irène Bilodeau, 102 ans, et Yvette Labrecque, 102 ans.

En souvenir

Le 2 novembre 2007. Le dollar canadien atteint en cours de séance son niveau le plus élevé de l'ère moderne, soit 1,10 $ US, pour ensuite clôturer à 1,0775 $ US. L'ancien record datait du 21 août 1957 à 106,14 US.

Anniversaires

Michel Cadrin (photo), président du Groupe Michel Cadrin qui regroupe plusieurs entreprises de secteurs différents, 62 ans...Marianne Fortier, jeune actrice québécoise (Aurore) 29 ans...David Schwimmer, acteur et réalisateur américain (Ross Geller dans la série Friends), 56 ans...k.d. Lang, chanteuse canadienne, 61 ans...Sylvie Legault, comédienne québécoise, 62 ans...Michel Boujenah, humoriste et acteur français d’origine tunisienne, 70 ans...Bertrand Raymond, ex-journaliste et chroniqueur sportif québécois, 79 ans.

Disparus

Le 02 novembre 1987 : Yoland Guérard (photo), 64 ans, un des chanteurs lyriques les plus renommés au Québec... 2019 : Marie Laforêt, 80 ans, chanteuse (Mon amour, mon ami; Que caler la vida) et actrice... 2019 : Dean Prentice, 87 ans, ailier gauche de 22 saisons dans la LNH avec 5 équipes (Rangers, Boston, Detroit, Pittsburgh et Minnesota) entre 1952 et 1974... 2018 : Pierre Drolet, 60 ans, golfeur hors pair, sportif accompli et pêcheur d’expérience de Québec... 2017 : Alberto Guzman, 90 ans sculpteur français d’origine péruvienne... 2015 : Eddie Milner, 60 ans, ex-voltigeur de centre du baseball majeur entre 1980 et 1988 (avec les Reds et Giants) ... 2014 : Acker Bilk, 85 ans, clarinettiste britannique de jazz traditionnel... 2013 : Tom Hinkle, 70 ans, un ex-dépisteur des Blue Jays de Toronto et des Expos de Montréal... 2008 : Denis Bastien, 60 ans, maire de Causapscal de 1998 à 2001... 2001 : René Léger, 82 ans, co-fondateur des Rôtisseries St-Hubert... 1950 : George Bernard Shaw, 94 ans, le doyen admiré de la littérature britannique.